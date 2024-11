Ce trench change de couleur au contact de la peau : découvrez l’invention mode qui affole Internet !

Il y a des tendances mode qui font tourner les têtes, et puis il y a des pièces qui redéfinissent le jeu. Le trench-coat thermoréactif de Christopher Esber appartient à cette deuxième catégorie. Depuis qu’une vidéo Instagram de la créatrice de contenus mode Marie Gaguech est devenue virale, Internet est en ébullition. Et on comprend pourquoi : imaginez un trench qui change de couleur au contact de votre peau. Oui, vous avez bien lu. Un « manteau caméléon », où science et style fusionnent en une innovation spectaculaire. Mais comment fonctionne cette petite merveille ? Et pourquoi tout le monde en parle ? On vous dit tout.

Une vidéo Instagram devenue virale

Tout commence avec une simple vidéo, comme Instagram ou TikTok en regorge : Marie Gaguech, créatrice de contenus mode, y dévoile son dernier coup de cœur shopping. La jeune femme montre fièrement devant sa caméra un trench-coat élégant de couleur bordeaux. Mais, au moment de l’enfiler, le manteau commence à dévoiler une teinte rouge vermillon intense. Stupeur ! Et ce n’est pas tout : en frottant légèrement sa main sur l’une des manches, Marie Gaguech montre que la couleur change sous l’effet de la chaleur corporelle. « C’est de la magie ! La mode me surprendra toujours », s’exclame alors Marie Gaguech dans sa vidéo, des étoiles dans les yeux.

Le moment le plus fascinant ? Quand elle appuie ses doigts sur le tissu pour laisser une empreinte nette. Résultat : des millions de vues, des commentaires par milliers, et une nouvelle obsession mode qui envahit les réseaux sociaux. Entre scepticisme (« Mais comment ça fonctionne ? ») et admiration totale (« Je n’ai jamais vu quelque chose d’aussi cool. C’est futuriste, mais chic à la fois ! »), les internautes n’en reviennent pas. D’autres ne cachent d’ailleurs pas leur impatience : « Où peut-on acheter ce trench ? Je suis prête à vendre un rein ». Quand une pièce peut captiver autant de monde, c’est qu’elle a déjà marqué l’histoire !

Une pièce d’exception signée Christopher Esber

Si ce trench affole la toile, c’est qu’il ne s’agit pas d’un simple « gadget mode ». Il est le fruit de l’imagination de Christopher Esber, un créateur australien d’origine libanaise. Son style se caractérise par une capacité à réinventer les classiques avec une touche expérimentale. Pour sa collection automne-hiver 2024/2025, il a ainsi décidé de jouer les « chimistes » : il a incorporé des matériaux thermoréactifs dans plusieurs de ses pièces.

Ces tissus intègrent des pigments réactifs qui se transforment lorsqu’ils atteignent une certaine température. En clair : lorsque vous touchez le trench, la chaleur de votre corps agit comme un déclencheur, modifiant temporairement les couleurs du tissu. Une fois refroidi, le manteau revient à sa teinte d’origine. Résultat ? Des vêtements qui « vivent », « respirent » et interagissent avec leur environnement. Le trench-coat présenté par la créatrice de contenus Marie Gaguech, disponible du 34 au 42, est le symbole parfait de cette démarche audacieuse.

Le trench thermoréactif de Christopher Esber est une illustration parfaite de l’endroit où la mode et la technologie se rencontrent. Plus qu’un vêtement, il est finalement une expérience, une promesse d’avenir. Bientôt, on pourrait voir des vêtements qui réagissent non seulement à la chaleur, mais aussi à la lumière, l’humidité, ou même l’humeur. Imaginez une robe qui devient bleue quand vous êtes calme, ou encore des sneakers qui changent de teinte sous la pluie. Dingue !