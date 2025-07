Chaleur et travail : une avocate vous explique comment vous habiller en pleine canicule

L’été s’annonce d’ores et déjà brûlant. Sous cette chaleur accablante, vous ne savez pas comment vous habiller pour aller au travail et vous faites face à de nombreux dilemmes. Même si votre chemise hawaïenne et votre short en lin vous font de l’œil sur les cintres, vous devez vous en tenir à un dress code formel, quitte à suffoquer. Une RH éclaircit quelques points sur les tenues de travail en pleine canicule.

Quand la canicule pèse sur la garde-robe des travailleurs

Cet été, les températures battent tous les records et la canicule s’impose durablement. Tant et si bien qu’on rêve presque de pluie fraîche, de levé venteux et de nuages. Bref, un peu de répit dans cette fournaise. Lorsque le mercure frôle les 40°C, vous êtes en proie aux doutes devant votre dressing. Vous hésitez entre la traditionnelle chemise à manches longues et la chemisette allégée en matière, entre le classique pantalon à pince et le bermuda habillé. Vous ne savez pas ce qui passe et ce qui ne passe pas. D’un côté, vous voulez éviter les pièces qui risquent de faire bain de vapeur, mais vous devez veiller à ce que l’ensemble ne dépasse pas la limite du “farniente” et reste visuellement passable.

Si dans les startups composées exclusivement de jeunes, les employés peuvent généralement se permettre le marcel et les sandales, dans d’autres entreprises, ils sont soumis à des règles mode plus strictes. Si vous êtes en contact avec le public, vous servez un peu de « vitrine » aux clients. Pas question donc de venir en short à fleurs et en crocs, accoutrement digne du camping et un peu hors sujet. Les ouvriers du BTP, quant à eux, doivent investir des vêtements couvrants, non pas pour « faire bonne impression », mais par mesure de sécurité. En matière d’habillage, il n’y a pas une entreprise qui dit pareil. D’où la complexité de se vêtir au réveil, surtout lorsque le thermomètre atteint déjà des sommets.

Ce que dit vraiment le Code du travail à ce propos

Vous n’avez peut-être jamais feuilleté le code du travail, alias la bible des employés. Ce gros livre de près de 3500 pages renferme toutes les lois relatives à la vie professionnelle. Vous l’avez peut-être déjà parcouru dans le cadre d’une démission pour connaître vos droits. En revanche, si vous cherchez un chapitre dédié aux tenues vestimentaires « légales », vous risquez de rester sur votre faim.

« Tout ce qui touche à la manière de se vêtir ne rentre pas dans la catégorie des libertés fondamentales. Donc l’employeur peut venir restreindre les possibilités au regard de l’activité des salariés », explique Me Anne-Sophie Lehembre dans les colonnes du Parisien. Toutefois, l’Article L4121-1 stipule que « l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ». En résumé, selon le secteur d’activité et le niveau de risques, les règles peuvent passer du simple ou double. Or, il faut que l’employeur puisse justifier les restrictions imposées.

Ces secteurs d’activité où une tenue correcte est exigée

Si vous travaillez en vase clos, dans un bureau qui vous est attitré, et que vous ne côtoyez pas de public, votre supérieur ne pourra pas vous obliger à venir en costard-cravate ou en tailleur, à moins qu’il ait des raisons valables. En revanche, si vous êtes sur des chantiers ou en usine, à manipuler des pièces tranchantes ou à déambuler sur des surfaces instables, vous devez vous en tenir à une tenue couvrante qui descend jusqu’aux chevilles. Quand ce n’est pas la sécurité qui dicte les coutures, c’est l’hygiène.

Dans les milieux qui impliquent une manipulation de la nourriture, les employés doivent se barricader sous le tissu pour répondre à des normes sanitaires. Que ce soit les bouchers ou même les boulangers, qui exercent pourtant leur métier sous des chaleurs difficilement supportables, ils doivent avoir le corps protégé. Dans les restaurants, les personnes au service doivent quant à elles être « présentables » et arborer des vêtements propres, décents et en phase avec le grade de l’établissement. Évidemment, si vous travaillez dans une guinguette en bord de plage, vous n’allez pas avoir le même dress code qu’un serveur de palace.

Ce que vous risquez si vous ne respectez pas ces règles

Si vous arrivez au travail en micro-short et en dos nu ou en short de plage et en chemise de mafieux, vous pouvez écoper d’un simple avertissement ou alors subir des sanctions plus lourdes. L’entreprise ne se fait pas police du style, en revanche si votre tenue est inappropriée ou non conforme aux exigences de votre métier, vous pouvez récolter bien plus que des remontrances. « Cela dépendra de ce qui est prévu par le règlement intérieur de l’entreprise et surtout de son passif disciplinaire », prévient l’avocate.

En revanche, pour ne pas souffrir de la chaleur sur votre lieu de travail, vous pouvez tricher un peu. Un chemisier sans manche en mousseline à la place de la chemise blanche opaque ou un pantalon fluide en soie en remplacement de l’invasif pantalon à pince marine. Vous pouvez trouver des vêtements office-friendly à l’apparence soutenue, mais au ressenti plus agréable.

Comme le répètent les météorologues, cet épisode caniculaire est peut-être le plus clément des prochaines décennies. Dans les bureaux cloisonnés, à l’abri des regards, les employeurs devront donc peut-être abandonner certaines traditions vestimentaires au profit d’un dress code plus libre.