Isterningsmykker? Denne sommers mest forfriskende modetrend er spændende.

Selvom den nuværende hedebølge gør mange menneskers hjerner træge og ødelægger ethvert forsøg på koncentration, er nogle stadig opfindsomme. Internetbrugernes sind summer af idéer og søger måder at køle ned på. Og isterningbakken har aldrig været mere nyttig end under denne kvælende varme. Den fungerer som en støbeform til at lave frostede smykker.

Isterninger i stedet for diamanter

Hedebølgen, som snart bare bliver til endnu en sommerdag, tester vores opfindsomhed med hver eneste ekstreme varmeperiode. Selvom selv det mindste skridt udenfor føles som at træde i helvede, må vi tilkalde de sidste hjerneceller, vi har, for at køle vores kroppe ned og spare et par grader under huden.

De mest pragmatiske improviserer lette outfits med silketørklæder, som knap nok er synlige på figuren. Andre skaber brugerdefinerede tørklæder ved at pakke isterninger ind i et viskestykke i håb om at holde sveden fanget i et øjeblik. De mest ubekymrede træder ud i deres strandtøj på de smeltende bygader med trekanttoppe og sarongnederdele .

Og de mest opfindsomme, hvis sind ikke er blevet påvirket af varmen, bytter deres skalprydede kæder og tiare-blomsterarmbånd ud med mere funktionelle smykker. Smykker udskåret af is, der ligner stalaktitter. Isterninger bliver til ædelsten i sig selv. De har ingen pengemæssig værdi, men de er dyrebare for det personlige velbefindende. Selvfølgelig er disse vedhæng og andet tilbehør, som tilsyneladende har overlevet polarområderne, dømt til at selvdestruere på kroppen under påvirkning af UV-stråler og ekstreme temperaturer.

Når tilbehør beroliger huden

På sociale medier lader brugerne deres frysere forvandle sig til smykker, der er værdige til Snedronningens dresscode. De bruger isterningbakken ikke til at lave terninger til deres hjemmelavede limonade eller jomfru-mojito. De bruger den som et kreativt værktøj, ligesom juvelerer med deres brænder, poleringsmaskine og køller.

Processen er enkel. For at prøve dette håndværk, som lover lidt pusterum fra sommervarmen, skal du blot følge de visuelle instruktioner fra @interrobangart. Først laver hun en støtte, så smykkefundene ikke synker til bunds i formen. Derefter fylder hun sin isterningbakke med vand, hænger pinden med fundene ovenpå, så de fryser indeni.

Hun lader dem sætte sig i køleskabet i et par timer, hvilket resulterer i stykker med en krystallinsk glans og ubestridelig anvendelighed. Alt, der er tilbage, er, at hun fastgør disse iskolde juveler om halsen og håndleddet for at dulme sin feberagtige krop.

Kreativ tilgang til varmen

Når termometret stiger over 35°C , er accessories ikke længere kun til for at fuldende et outfit eller tiltrække komplimenter. De bliver nærmest overlevelsesallierede. Disse ishalskæder og -armbånd hævder naturligvis ikke at erstatte en ventilator, et klimaanlæg eller ordentlig hydrering, men de illustrerer en ny måde at håndtere hedebølger på: med en god dosis fantasi.

Denne trend er en del af en bredere bevægelse, hvor skønhed og mode nu stræber efter at være lige så praktiske, som de er æstetisk tiltalende. Efter at fans er blevet forvandlet til modetilbehør, kølende beklædningsgenstande og isfyldte tørklæder, der ses på tennisspilleres skuldre, er smykker nu også ved at blive funktionelle. Deres formål er ikke længere blot at oplyse et outfit, men også at give et strejf af kølighed til hals og håndled, to områder rige på blodkar.

Selvfølgelig er disse juveler flygtige. De smelter lige så hurtigt som en is, der ligger på et strandhåndklæde, og efterlader et par dråber vand på tøjet. Men det er netop det, der gør dem så charmerende. I en tid, hvor sociale medier hylder midlertidige kreationer og trends, der er lige så flygtige som en sommersolnedgang, minder disse isdekorationer os om, at ikke alt behøver at være permanent for at være spektakulært.