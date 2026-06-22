"Jeg vidste, hvem han var": Ester Expósitos afsløring om Kylian Mbappé fascinerer fans

Ester Expósito, der vandt prisen på Monte-Carlo Television Festival, gav et interview, hvor én særlig afsløring fangede alles opmærksomhed. Da mediet Legend spurgte hende om Kylian Mbappé, hvis navn har været forbundet med hendes i de seneste måneder, lod den spanske skuespillerinde en kort sætning falde – "Jeg vidste, hvem han var" – som straks fascinerede hendes fans.

En kort omtale af Kylian Mbappé

Siden årets begyndelse er Ester Expósitos navn regelmæssigt blevet forbundet med den franske fodboldspillers navn, og de to er blevet set sammen ved flere lejligheder. Ingen af dem har dog offentligt kommenteret på forbindelsens karakter. Tro mod sin skøn har Ester Expósito kun kortfattet kommenteret emnet og blot erkendt, at hun ved, hvem han er – en selvfølge i betragtning af atletens globale berømmelse. Ester Expósito gentog også sit ønske om at beskytte sit privatliv og udtalte, at hun ikke ønsker, at denne medieopmærksomhed skal overskygge hendes karriere.

"Jeg ved ingenting om fodbold."

Ud over denne hentydning var det frem for alt hendes forhold til fodbold, der gjorde et varigt indtryk. "Jeg ved ingenting om fodbold! Jeg har kun været på et stadion en håndfuld gange i mit liv. Derhjemme så ingen kampe på tv," indrømmede hun over for Le Parisien . Og dette, på trods af den begejstring, der omgiver sporten i Spanien: "Selvom Spanien er et fantastisk fodboldland, har jeg ikke den kultur," forklarede hun.

Et paradoks med hans nye film

Denne indrømmelse er så meget desto mere "lækker", da den kommer på et særligt tidspunkt i hendes karriere. Ester Expósito er netop færdig med at filme "Baton", hendes første engelsksprogede film, optaget i USA, hvis handling drejer sig om en fodboldspiller. "Det er en verden, jeg opdager, og med denne film sker alt på én gang. Så jeg begynder at blive interesseret i den," forklarer hun, underholdt af tilfældigheden.

En skuespillerinde på vej op

I Monte Carlo modtog Ester Expósito Den Gyldne Nymfe for Bedste Internationale Nykommer, en belønning for hendes allerede imponerende karriere. Hun blev katapulteret til international berømmelse af serien "Elite" i 2018, da hun kun var 18 år gammel, og har siden påtaget sig adskillige projekter for at undgå at blive typecastet. Hun vil snart kunne ses i thrilleren "Enfrentados: Marfil" samt i "Dante", der for nylig havde premiere på Tribeca Film Festival.

Mellem afmålte afsløringer om sit privatliv og en oprigtig indrømmelse af sin manglende fodboldviden bekræfter Ester Expósito sin diskrete natur, fast besluttet på at forblive fokuseret på sin karriere. Én ting er sikkert: med sine internationale projekter vil den spanske skuespillerinde og model fortsætte med at skabe overskrifter, først og fremmest for sit talent.