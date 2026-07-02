I et hvidt korset antager Madison Beer et look, der udløser reaktioner fra internetbrugere

Den amerikanske sangerinde, model og skuespillerinde Madison Beer delte en karrusel med bag-kulisserne-billeder fra sin "Locket Tour" på Instagram. Hun kan ses iført et indviklet hvidt korset, et look der straks fik reaktioner fra hendes følgere.

Et hvidt, indviklet udført korset

Kernen i dette look er en perfekt hvid scenekjole med korset. Designet har brede stropper, en struktureret hjerteformet halsudskæring og et blondelignende stof udsmykket med små sorte polkaprikker. En blanding af romantik og dristighed, perfekt i tråd med den visuelle verden, sangerinden dyrker på scenen. Et outfit, der ikke overraskende fangede alles opmærksomhed.

Madison Beer valgte en sofistikeret og elegant frisure til sit smukke look. Hendes lange brune hår, sat op i løse bølger, faldt ned over den ene skulder og tilføjede volumen til hendes strukturerede top. Røgede øjne, skulpturerede kindben og nude pink læber fuldendte looket, perfekt egnet til både scenen og kameraet.

Se dette opslag på Instagram Et opslag delt af @madisonbeer

Fans vandt

Ikke overraskende udløste opslaget en strøm af komplimenter. I kommentarerne overøste internetbrugerne hende med ros: "Den smukkeste", "Den smukkeste" var blot nogle af kommentarerne. Disse reaktioner bekræfter den entusiasme, der blev genereret af hver af hendes optrædener, både på scenen og på sociale medier.

Som en del af "Locket Tour"

Dette opslag kommer midt i Madison Beers travle kalender. Billedet blev taget backstage under hendes "Locket Tour", som tager hende tværs over Nordamerika. Det er en mulighed for Madison Beer til yderligere at udforske verdenen bag hendes album "Locket" og dets genudgivelse, især nummeret "Lovergirl". En succesfuld periode, præget af en række længe ventede koncerter.

Med dette hvide korset og sin fantastiske makeup leverer Madison Beer endnu en vellykket optræden. Med en balance mellem romantik og dristighed bekræfter hun sin sans for stil og sit talent for at gøre hvert sceneoutfit til et mindeværdigt øjeblik. Ikke overraskende vil dette helt sikkert glæde hendes fans.