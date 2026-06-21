I strandtøj signalerer Elizabeth Hurley en sommertrends tilbagevenden

Anaëlle G.
@elizabethhurley1 / Instagram

Den britiske skuespillerinde, model og producer Elizabeth Hurley delte på Instagram et strandlook, der bringer en meget praktisk sommertrend tilbage: nederdelen - eller sarongen - båret over en todelt kjole.

Strandnederdelen, en sommertrend

På billedet poserer Elizabeth Hurley med ryggen mod en væg foran et par palmetræer i potter. Over sit sorte strandoutfit har hun lette, flagrende bukser på, der er bundet i taljen og har slids højt i siderne, hvilket skaber illusionen af en slå-om-nederdel. Den luftige og elegante effekt forvandler et simpelt strandoutfit til et virkelig stilfuldt look. Dette stykke outfit, der er designet til at blive båret over en badedragt, vil helt sikkert være et af sæsonens must-haves.

Et stykke med hans eget mærke

Dette valg var ikke tilfældigt. Elizabeth Hurleys outfit er faktisk fra hendes eget strandtøjsmærke, der blev lanceret for omkring tyve år siden. Elizabeth Hurley, der både er designer og muse, viser regelmæssigt sine kreationer frem på sin Instagram-konto, hvilket bekræfter hendes status som en førende figur inden for strandmode. Hun bærer sin iværksætterhat med samme naturlige lethed, som når hun optræder på den røde løber.

Med dette look beviser Elizabeth Hurley endnu engang, at hun mestrer sommermodens koder. Ved at genindføre nederdelen, der bæres over en bikini, signalerer hun tilbagevenden af en trend, der er lige så elegant, som den er praktisk. Den vil helt sikkert inspirere feriegæster, der leder efter sommeroutfit-idéer.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Jeg brænder for mode og er altid på udkig efter trends, der afspejler vores tid. Jeg elsker at observere, hvordan folk klæder sig, hvorfor de gør det, og hvad mode afslører om os. Ud over catwalks og silhuetter er det historierne, der virkelig fascinerer mig.
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