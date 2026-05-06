Som 35-årig fascinerer Margot Robbie i en glitrende guldkjole

Ved Met Galaen i New York i 2026 vakte Margot Robbie endnu engang opmærksomhed. Den australske skuespillerinde og producer optrådte i en glitrende guldkjole, der straks tryllebandt fotograferne på de berømte trapper til Metropolitan Museum of Art.

En optræden ved Met Gala i 2026

Med denne elegante og strålende silhuet bekræftede "Barbie"-stjernen sin status som modeikon. Hendes outfit, der var fuldstændig dækket af glitrende detaljer, passede perfekt ind i den spektakulære atmosfære ved Met Gala, der var kendt for sit dristige og kunstneriske look.

Et elegant outfit før et uventet stilskift. Efter at have gjort et indtryk på den røde løber, overraskede Margot Robbie alle med et langt mere afslappet valg til afterpartyen. Ud med den sofistikerede kjole: skuespillerinden blev set i løstsiddende jeans kombineret med en simpel hvid t-shirt. En uventet kontrast, der hurtigt vandt internetbrugernes opmærksomhed. Selv i dette mere minimalistiske outfit forblev Margot Robbie tro mod sin sans for stil og tilføjede hæle og en pailletjakke for at give ensemblet et festligt præg.

Looks der inspirerer fans

På sociale medier roste mange brugere denne overgang fra sofistikering til enkelhed. Nogle værdsatte især Margot Robbies valg af behageligt tøj efter en så prestigefyldt begivenhed. Jeans svarende til dem, som stjernen bar, oplever også en genopblussen i popularitet, hvor flere mærker nu tilbyder vide ben inspireret af kendislooks.

Fra sin gyldne kjole på den røde løber til sit mere afslappede look efter festen har Margot Robbie endnu engang vist sin evne til at påvirke trends. Som et modeikon på den røde løber såvel som i en mere afslappet stil, holder Margot Robbie aldrig op med at fascinere med hver af sine offentlige optrædener.