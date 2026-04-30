Den amerikanske sangerinde Lizzo fejrer sin fødselsdag i en "dristig" sort kjole

Lizzo gjorde ikke tingene halvhjertet til sin 38-års fødselsdag. Den 27. april 2026 fejrede sangerinden sin fødselsdag på Chateau Marmont i Los Angeles i en gennemsigtig sort kjole – og benyttede lejligheden til at annoncere nogle nyheder, der vakte endnu mere røre end hendes outfit.

Et jubilæum kombineret med en stor meddelelse

Få timer før sin fødselsdagsfest delte Lizzo et billede på Instagram af sin velplejede hånd, der holdt en miniatureudgave af sig selv, hvor hun annoncerede udgivelsen af sit tredje studiealbum, "Bitch", der er planlagt til den 5. juni 2026. "TILLYKKE MED FØDSELSDAGEN TIL MIG! For at fejre det præsenterer jeg jer - MIT NYE ALBUM DEN 5. JUNI!" skrev hun til billedet. En måde at forvandle sin egen fødselsdag til en musikalsk begivenhed.

Den sorte kjole, der holdt alt

Til aftenen på Chateau Marmont bar Lizzo en lang sort kjole med spaghettistropper, to udskæringer ved hofterne og transparente mesh-paneler langs siderne af benene, hvilket skabte en synlig hudeffekt langs hele nederdelens længde. Kjolen, der var tilpasset hendes figur, fremhævede hendes kurver, mens den legede med kontraster mellem uigennemsigtighed og gennemsigtighed. Et look, der var både glamourøst og elegant.

Tilbehør der forstærker effekten

For at fuldende looket bar Lizzo sorte stilettoer i laklæder med spids snude, rektangulære solbriller og adskillige armbånd. En brun pelsstola draperet om hendes arme gav en blød, dramatisk kontrast. Hendes frisure – lange, gyldenblonde bølger – og matlyserøde læbestift med dramatiske øjenvipper fuldendte et omhyggeligt planlagt look.

Et meget aktivt forår 2026

Denne fødselsdag markerer afslutningen på et særligt travlt forår for Lizzo. I løbet af den første weekend af Coachella, den 10. april, optrådte hun overraskende på Sahara-scenen sammen med den amerikanske rapper Sexyy Red, hvor hun spillede fløjte og dansede på en kæmpe Labubu-dukke iført en sort udskåret bodysuit. Mellem Coachella, annonceringen af hendes album og denne mindeværdige fødselsdagsfest ser Lizzo ud til at have besluttet, at 2026 bliver hendes år.

Et nyt album annonceret, en sort, gennemsigtig kjole, en aften på Chateau Marmont med sin kæreste - Lizzo fejrede sin 38-års fødselsdag, som hun gør alt: med genialitet, uden hæmninger og med musik.