I et pastel look fascinerer Charli D'Amelio med en retro silhuet

Den amerikanske indholdsskaber Charli D'Amelio er nu meget mere end en TikTok-sensation. Med millioner af følgere på tværs af sine sociale medieplatforme poserede hun for nylig til en ny modeartikel og lagde billederne op på sin Instagram-konto. Optagelserne viste et pastel-look med et udpræget retro-look, stylet af hendes stylist Carlee Barrow, hvilket har fået en strøm af beundrende kommentarer.

En pastelgrøn top med polkaprikker

På det billede, der vækker røre, har Charli D'Amelio en lysegrøn, tætsiddende bralette på. Detaljen, der gør tøjet bemærkelsesværdigt, er dens hjerteformede halsudskæring, der fremhæves af en delikat broderet flæse. Stoffet, der er oversået med små sorte polkaprikker, tilføjer et øjeblikkeligt nostalgisk præg til det samlede look.

Valget af pastelgrøn er ikke ubetydeligt. Denne nuance stemmer overens med de "sorbet"-toner, der er så populære på forår/sommer 2026-catwalken, og er i tråd med de bløde og lysende paletter, der dominerer denne sæson. Det er en elegant farve, der passer perfekt til billedet af en ung kvinde med en karakteristisk stil.

Højtaljede underdele for en retro silhuet

Som supplement til toppen bærer Charli D'Amelio matchende højtaljede underbukser med et bredt sort bælte. Ensemblet skaber en silhuet, der er direkte inspireret af 1950'ernes pin-ups – hvor polkaprikker, pastelfarver og højtaljede snit dannede en af æraens mest ikoniske kombinationer. En synlig linning mellem top og bund tilføjer et strejf af modernitet. Det er et smart fashion statement, der genfortolker vintagestilen uden blot at ty til kostume.

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Guldsmykker og retro makeup

Når det kom til accessories, valgte Charli D'Amelio at skabe sammenhæng. En guld choker, et matchende vedhæng, en guldring og et sølvarmbånd fuldendte looket diskret. Hendes makeup fulgte samme tema: præcis eyeliner, blød pink blush og, mest bemærkelsesværdigt, en dybrød læbe – et kendetegn fra de ikoniske stilfotografier fra de seneste årtier. Hendes frisure med en midterskilning og flagrende længder over skuldrene perfektionerede retro-looket.

Med dette pastelfarvede, pin-up-inspirerede look minder Charli D'Amelio os om, at hun har etableret sig som en af de mest fulgte skikkelser i sin generation. Og det bekræfter, ikke overraskende, at nostalgi fortsat er en af modens mest kraftfulde legepladser.