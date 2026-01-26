Search here...

"At være kvinde betyder at blive bedømt på sit udseende": Michelle Obama fordømmer dobbeltmoral

Michelle Obama fordømmer kraftigt den vedvarende dobbeltmoral, som kvinder står over for, da de primært bedømmes på deres udseende snarere end på deres præstationer. I podcasten " Call Her Daddy " af den amerikanske podcaster Alex Cooper deler den tidligere førstedame i USA sine personlige erfaringer og øger bevidstheden om den kvindehad, der er indgroet i den globale kultur, ved hjælp af adskillige stærke citater til at understøtte sine pointer.

En exceptionel karriere overskygget af kritik

Michelle Obama, der er uddannet fra Princeton og Harvard, opbyggede en imponerende karriere som advokat, leder af en nonprofitorganisation og vicepræsident ved University of Chicago, før hun tjente i Det Hvide Hus fra 2009 til 2017. Alligevel fokuserede kommentarerne i løbet af sin tid i medierne konsekvent på hendes outfits snarere end hendes taler eller hendes baggrund. Hun nævner som eksempel en magasinprofil, hvis overskrift begyndte med hendes outfit og satte hendes uddannelse og karriere i baggrunden: "Overskriften startede med, hvad jeg havde på, ikke min uddannelse eller min karriere: det hele startede med, hvordan jeg så ud."

Bodyshaming som et kontrolvåben

"Mænd vil altid angribe dit udseende, hvis du er kvinde. Det er en dybt indgroet vane i den globale kultur at forsøge at sætte kvinder på plads ved at angribe deres fysiske udseende," observerer hun tydeligt. Denne strategi, ifølge Michelle Obama, overskrider grænser og fortsætter på trods af feministiske fremskridt og forvandler kvindekroppen til et let mål for at miskreditere udtrykte ideer.

Uddannelse og privatsfæren: aktivistiske valg

For at modvirke denne kvindehad har Michelle Obama øget sine offentlige optrædener i bøger som "Becoming" og på konferencer. Derhjemme er hun forsigtig med sine ord over for sine døtre, Malia og Sasha: hun undgår at spørge dem, om de "dater nogen", et spørgsmål, hun anser for sexistisk og et tegn på forældreusikkerhed, og understreger "hvorfor skulle kvinder have brug for 'nogen' for at eksistere?"

Michelle Obama forvandler således sin egen oplevelse til en universel appel mod dobbeltmoral og inviterer os til at sætte spørgsmålstegn ved vores sproglige og kulturelle reflekser. Hendes budskab giver genlyd som en opfordring til at værdsætte kvinder for deres intellekt og handlinger, langt fra de overfladiske vurderinger, der stadig hindrer deres udvikling.

