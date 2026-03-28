Stillet over for modeller, der blev anset for at være "for tynde", udtrykte Anne Hathaway angiveligt bekymring over standarder inden for mode.

Under optagelserne til den længe ventede "The Devil Wears Prada 2" udtrykte Anne Hathaway angiveligt bekymring over repræsentationen af bestemte kropsstandarder i modebranchen. Ifølge hendes medspiller, den amerikanske skuespillerinde Meryl Streep, ønskede Hathaway at undgå tilstedeværelsen af figurer, der blev anset for at være "for tynde" i filmen, og understregede dermed vigtigheden af en mere afbalanceret repræsentation. Denne holdning genopliver debatten om udviklingen af æstetiske kriterier inden for mode og film.

Årvågenhed vedrørende repræsentationer i mode

I et interview med Harper's Bazaar forklarede Meryl Streep, at hun var overrasket over tyndheden hos nogle af de modeller, hun så til modeshows under filmens forberedelser: "Jeg blev ramt af, at modellerne ikke kun var smukke og unge – de så alle unge ud for mig – men også alarmerende tynde." Skuespillerinden beskrev det som et uventet indtryk og bemærkede, at spørgsmålet om kropsdiversitet allerede havde udløst diskussioner i de senere år.

Ifølge hende gjorde Anne Hathaway hurtigt produktionsholdet opmærksom på problemet med kropsopfattelse i filmen, som blev anset for at være for langt fra en realistisk eller ansvarlig repræsentation: "Jeg troede, at alt dette var blevet ordnet for år siden. Annie bemærkede det også, og hun skyndte sig at tale med producenterne og fik et løfte om, at modellerne i det modeshow, vi forberedte til vores film, ikke ville være så tynde! Hun er en vidunderlig pige." Dette initiativ er en del af en bredere diskussion om kropsopfattelse i de kreative industrier.

En film, som publikum har ventet meget på

"The Devil Wears Prada 2 ", en direkte efterfølger til kultklassikeren fra 2006, vender tilbage med ikoniske karakterer, herunder Miranda Priestly, spillet af Meryl Streep, og Andy Sachs, portrætteret af Anne Hathaway. Manuskriptet følger udviklingen af deres karrierer næsten tyve år efter begivenhederne i den første film.

Et skift i forventningerne i branchen

Spørgsmålet om kropsrepræsentation i mode og film har været genstand for regelmæssige diskussioner i flere år. Talrige initiativer er blevet implementeret for at fremme større mangfoldighed af kropsformer i reklamekampagner og på catwalken. Anne Hathaways holdning illustrerer en voksende bevidsthed om effekten af billeder, der formidles til den brede offentlighed, især blandt yngre generationer.

Gennem denne intervention, som rapporteret af Meryl Streep, bidrager Anne Hathaway til at genoplive debatten om kropsstandarder i modebranchen. Med "The Devil Wears Prada 2" lige om hjørnet, illustrerer dette fokus på repræsentationen af kroppe de udviklende forventninger hos både offentligheden og professionelle til det billede, der formidles af film og mode.