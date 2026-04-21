Sangerinden Christina Aguileras kjole og frisure vakte furore på den røde løber.

Den amerikanske sangerinde og sangskriver Christina Aguilera kom ikke til Breakthrough Prize 2026 bare for at vise sig frem. Hun gjorde en slående entré på to måder: en glamourøs sort kjole og en klipning, der overraskede alle.

Et look designet fra top til tå

Ved den 12. Breakthrough Prize-ceremoni den 18. april 2026 i Santa Monica afslørede Christina Aguilera, hvad der hurtigt blev et af aftenens mest omtalte looks. Sangerinden optrådte i en sort kjole med skulderfrisure og en struktureret overdel med lædereffekt, der skabte en timeglassilhuet. Nederdelen forvandledes gradvist til et plisseret drapering med semi-transparente paneler, der kontrasterede til toppens formalitet. Et let slæb bagpå blødgjorde det overordnede look.

Om aftenen var Christina Aguilera i selskab med sin forlovede Matthew Rutler, der så elegant ud i et sort jakkesæt. Sammen dannede de et af de mest stilfulde par ved årets Breakthrough Prize-uddeling, der har fået tilnavnet "videnskabens Oscar".

Tilbehør i tråd med det sorte tema

Christina Aguilera fuldendte sit outfit med en halskæde med en stor mørk sten på en tæt vævet diamantkæde, et fint armbånd og adskillige ringe. Sorte, spidse, åbne hæle fuldendte et helt monokromatisk look, der var sammenhængende fra første blik til mindste detalje.

Den virkelige overraskelse: klipningen

Selvom kjolen bestemt fangede øjet, var det hendes nye klipning, der vakte de største reaktioner. Christina Aguilera, kendt for sit lange blonde lok, ankom med en hagelang bob med let krøllede spidser, der indrammer hendes ansigt på en ren, næsten geometrisk måde. Det karakteristiske touch: en mikropandehår. Klipningen, stylet af hårstylist Yuichi Ishida, rammer en balance mellem dristig modernitet og raffineret elegance.

Ved at vælge et perfekt udført helt sort look og en dramatisk hårtransformation beviste Christina Aguilera, at hun ved, hvordan man overrasker. Ved at blande klassisk sofistikering med et moderne twist skabte hun et mindeværdigt udseende og bekræftede sin status som et ikon, der er i stand til at genopfinde sig selv uden nogensinde at gå ubemærket hen.