Nicole Kidman overrasker fans med naturlige krøller

Den australsk-amerikanske skuespillerinde, producer, sangerinde og instruktør Nicole Kidman ser ud til at have påbegyndt en større hårforvandling med velovervejede, men målrettede skridt. Hun delte et nyt Instagram-billede, hvor hun ser ud med sit hår i sin naturlige tilstand – det vil sige krøllet. Et simpelt øjebliksbillede, men det er allerede gået viralt blandt hendes følgere.

Et landligt udseende, venligst udlånt af "Weekend Vibes"

På det pågældende billede, der er lagt ud på hendes Instagram-konto, poserer Nicole Kidman roligt, lænet op ad træhegnet på en mark, hvor heste græsser. Omgivelserne er landlige, blide og perfekt sommerlige. Og hendes outfit komplementerer landskabet: straight leg jeans i en mørk vask, en lyseblå let bomuldsskjorte over en simpel hvid t-shirt og et par hvide sneakers.

Det var frem for alt hendes hår, der fangede internetbrugernes opmærksomhed. Med lukkede øjne og hovedet let opad vippede Nicole Kidman stolt fremviste hun en manke af stramme, uglattede blonde krøller. "Weekend-vibes 💛," skrev hun blot til billedet. En sand erklæring om hendes hår, med andre ord.

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Naturlige krøller, genopdaget i de seneste måneder

Denne optræden er faktisk ingen undtagelse. Siden årets begyndelse har Nicole Kidman haft adskillige optrædener "off duty" med håret i sin naturlige tilstand. I januar fejrede hun nytår med sine løse krøller. Derefter poserede hun på en veranda sammen med sin søster i en grøn blondekjole. Og igen, i lufthavnen, under en tur til Chile, i Sydney, og endda under en nylig dag på stranden i Sydfrankrig, hvor hun havde stylet sine krøller i en høj knold. Denne konsistens, måned efter måned, afslører en sand hårtransformation.

I sine tidlige dage blev Nicole Kidman identificeret på sit krøllede røde hår – det samme hår, der optrådte i hendes første Hollywood-roller. Før den røde løber-trend i 1990'erne og 2000'erne førte hende til systematisk at glatte sit hår, hvilket gjorde det til et af de mest genkendelige visuelle varemærker i branchen. Mere end blot en frisure, blev disse krøller i sidste ende den "off-duty" signatur for en skuespillerinde, der synes at ville gribe sine halvtredsere mere og mere an på sin egen måde – det vil sige uden prætentioner, uden stilistisk overflod.

Nicole Kidman poserer ikke bare for en weekendtur på landet. Billede efter billede sender hun et dybt relevant budskab: budskabet om en kvinde, der vælger sit hår, som hun vælger sine roller – på en måde, der er tro mod hende selv. Og måske er det i sidste ende den sande triumf for et længe forsømt krøllet hår.