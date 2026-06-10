Anne Hathaways trick til et "løftet ansigt": en teknik, der skal tages med et gran salt.

Skuespillerinden, der spiller Andrea i "The Devil Wears Prada", har for nylig afvist rygter om plastikkirurgi. Alligevel, tyve år efter udgivelsen af den første film, har hun næsten ikke ændret sig og ser ud til at have en genetisk fordel over tid. Mens filmindustrien kæmper for evig ungdom, reagerer Anne Hathaway på dette krav om foryngelse med en frisure, der giver illusionen af at være ti år yngre. Det blev hurtigt den seneste hårdille blandt internetbrugere.

En frisure til at forlænge ansigtet uden at ty til operation

Anne Hathaway, der debuterede i "The Princess Diaries" og spillede Andrea, modelmedarbejderen i "The Devil Wears Prada", har været mål for adskillige rygter. Kort efter promoveringen af den anden del af denne blockbuster-film, der afslører den hensynsløse modeindustris indre mekanismer, troede internetbrugere, at de havde et scoop: at hun var gået under kniven . De beskyldte Anne Hathaway for at ændre sit ansigt og bruge denne moderne magi til at holde trit med trends. Skuespillerinden, der forsøgte at forblive uinformeret, besluttede at sætte en stopper for spekulationerne og andre tvivlsomme antagelser om sit udseende, som tilsyneladende var "for fejlfrit" til udelukkende at være et resultat af gode gener eller omhyggeligt påført makeup.

Hvis den Oscar-vindende skuespillerinde fremstår "så velbevaret", som internetbrugere ynder at sige, er det ikke resultatet af kraftig makeup eller et "anti-aging"-serum. Det er simpelthen effekten af en frisure, der ligner en genial optisk illusion. "Folk antager i øvrigt, at det er store medicinske beslutninger. (...) Jeg ville vise, at nej, jeg har ikke truffet en større medicinsk beslutning. Det er bare to fletninger," præciserer hun irriteret i et interview med ELLE magazine.

Og du behøver ikke en flok erfarne frisører for at genskabe denne backstage-teknik derhjemme. Metoden er enkel. Lav blot to små fletninger i tindingehøjde med de til tider uregerlige små hår og bind dem bag på hovedet under andre lokker for et "øjeblikkeligt ansigtsløft". En måde at omforme dit ansigt uden at klippe håret.

På sociale medier viser denne hårteknik sig populær.

Denne frisure, der skaber indtryk af et fastere ansigt, løftede kindben og mandelformede øjne, er blevet et sandt modefænomen på sociale medier. Langt fra at være den talentfulde Anne Hathaways eksklusive domæne, har den forvandlet sig til en kollektiv hårbevægelse. Det er en vellykket variation af den amerikanske model Bella Hadids slanke knold og den amerikanske sangerinde-sangskriver Ariana Grandes stramme hestehale, frisurer der også er kendt for deres "fyldigere" effekt.

Skønhedsentusiaster, altid klar til at være forsøgskaniner online, filmer resultaterne på kamera. At dømme ud fra deres forbløffede udtryk overgår denne transformerende frisure alle deres forventninger. Disse fletninger, der bruges som "strammere", efterligner præcisionen af sprøjter, stort set uden bivirkninger. Selvom denne hårteknik kan virke harmløs sammenlignet med kosmetiske procedurer, der kræver lokalbedøvelse og en kort restitutionsperiode, kan den også vise sig katastrofal for hovedbundens sundhed.

Dette gælder især, når denne "forfriskende frisure" bliver en vane. "Når de samme hårstrå bruges gentagne gange for at skabe volumen, især ved tindingerne eller omkring ansigtet, lægger det et stort pres på meget sarte områder," advarer Tina Mui, trikolog og grundlægger af AWARE Hair, i et interview med Bustle .

En frisure, der dog også udgør et problem

Denne frisure, der udråbes som "årets opdagelse", fjerner tegn på træthed, selv efter en hel nat lang serie-bingewatching, fremhæver ansigtstræk som en eksklusiv trecifret behandling og giver et mærkbart boost af energi. Du ser øjeblikkeligt "yngre ud end din alder" og har det "løftede look", der er værdigt til de glittede sider i magasiner. Men selvom denne hårteknik er lovende, skader den lydløst håret.

Hovedbundsspecialisten opfordrer folk til at lytte til deres kroppe og være opmærksomme på, hvordan de har det efter at have tilbragt timevis med ansigtet under pres, holdt på plads af ultrastramme fletninger. "Hvis du føler en lille lettelse, når du løsner en hestehale, en knold, en fletning eller en clip-in extensions, er det et tydeligt tegn på, at der var spænding," fortsætter hun. Dette lægger pres på håret, som ikke er uforgængeligt. Risikoen? Knækket hår, kløe eller endda betydeligt hårtab.

Ud over disse følgeskader, foreviger denne frisure også et støvet, overpoleret (eller rettere sagt, tofletet) skønhedsideal. I betragtning af den måde, Hollywood behandler kvinder over 40 på, virker denne frisure mere som et diktat end en ægte skønhedsrevolution.