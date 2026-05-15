Sydney Sweeney poserer med sin kæreste i cowboytøj

Fabienne Ba.
@sydney_sweeney / Instagram

Den amerikanske skuespillerinde og producer Sydney Sweeney havde "lovet at holde sit privatliv privat." Den 1. maj 2026 valgte hun dog Stagecoach Festival (en musikfestival) – og et par denimoveralls – til sin officielle "hard launch". Opslaget satte internettet i brand.

Et cowboy-outfit fra top til tå

Sydney Sweeney delte en karrusel af billeder fra Stagecoach-festivalen på Instagram med teksten "cowboy-agtig weekend ♥" . Forsidebilledet viste skuespillerinden med det ene ben viklet om den amerikanske iværksætter Scooter Braun, begge smilende til kameraet. Scooter Braun svarede igen ved at poste sin egen karrusel med de samme billeder med teksten "Stagecoach leverede en heldig cowboy" . Inden for få timer var dobbeltopslaget gået viralt.

Til lejligheden valgte Sydney Sweeney et outfit, der passede perfekt til festivalens ånd: denimoveralls, en hvid blondetanktop under og brune cowboystøvler. Karrusellen viste også skuespillerinden i en denimjakke, der humoristisk bar en bandana som ansigtsmaske – alt sammen bidragende til en afslappet, autentisk westernstil, der var i overensstemmelse med festivalens atmosfære.

Disse ømme øjeblikke rørte fansenes hjerter.

Fotokarrusellen udfoldede sig som en række spontane øjeblikke: spejlvendte gruppeselfies, sort-hvide fotos fra photobooth – og Sydney Sweeney siddende på Scooter Brauns skuldre, mens han sang på scenen med hænderne i vejret. De to blev også filmet, mens de sang karaoke og dansede med venner. Bare endnu et festivalopslag – bortset fra at dette bekræftede en forbindelse, der havde været forventet "i flere måneder".

26,3 millioner abonnenter, der var "ødelagte"

Kommentarerne under Sydney Sweeneys opslag afspejlede omfanget af effekten: "26,3 millioner mennesker giver op lige nu af raseri," opsummerede en kommentar. "Mig, lykkeligt gift mand: 'Hvordan kunne hun gøre det her mod mig?!'" jokede en anden. Selv den officielle Rockstar Energy-konto blandede sig med en underholdt kommentar. Denne kollektive reaktion siger meget om Sydney Sweeneys plads i den nuværende popkultur.

Denim-overalls, støvler, en countrymusikfestival og en legende med få ord – Sydney Sweeney formaliserede dermed sin forbindelse til den ubesværede elegance hos en person, der ved præcis, hvad hun laver. Og internettet reagerede som altid begejstret.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Jeg er Fabienne og skriver for hjemmesiden The Body Optimist. Jeg brænder for kvinders styrke i verden og deres evne til at ændre den. Jeg mener, at kvinder har en unik og vigtig stemme at tilbyde, og jeg føler mig motiveret til at gøre min del for at fremme ligestilling. Jeg gør mit bedste for at støtte initiativer, der opfordrer kvinder til at stå op og blive hørt.
Article précédent
Gymnast Livvy Dunne tager et vintage strandtøj på og skaber furore
Article suivant
Hilary Duff genopfinder den røde badedragt med en vintage chic-inspireret silhuet

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Charli D'Amelio har valgt en "dristig" minikjole i blonde

Den amerikanske social media-kendis Charli D'Amelio poster aldrig noget uden at det bliver en begivenhed. Hendes nylige Instagram-karrusel...

Hilary Duff genopfinder den røde badedragt med en vintage chic-inspireret silhuet

Den amerikanske skuespillerinde og sangerinde-sangskriver Hilary Duff har prydet siderne i Sports Illustrated Swimsuit – et af Amerikas...

Gymnast Livvy Dunne tager et vintage strandtøj på og skaber furore

Den amerikanske influencer og tidligere kunstneriske gymnast Livvy Dunne er tilbage for fjerde år i træk i det...

På stranden er denne tidligere Miss Universe et hit med sit sommerlige look.

Iris Mittenaere delte en ny video på Instagram, filmet på strandene i Mauritius, og det var alt, hvad...

Skuespillerinden Lisa Kudrow advarer om en AI-risiko, der bekymrer Hollywood

I et interview med The Hollywood Reporter i maj 2026 udtalte den amerikanske skuespillerinde, producer og manuskriptforfatter Lisa...

Som 68-årig vakte Sharon Stone furore i et "ultra-elegant" hvidt jakkesæt.

Den amerikanske skuespillerinde og filmproducer Sharon Stone havde for nylig en slående optræden ved TCM Classic Film Festival,...