Hilary Duff genopfinder den røde badedragt med en vintage chic-inspireret silhuet

Den amerikanske skuespillerinde og sangerinde-sangskriver Hilary Duff har prydet siderne i Sports Illustrated Swimsuit – et af Amerikas førende sportsmagasiner. Fotograferet på Turks- og Caicosøerne af Kat Irlin leverede hun en strålende fotosession, hvor især ét billede straks fængslede hendes fans.

Hendes første Sports Illustrated badedragt

Ved sin første optræden på siderne i Sports Illustrated Swimsuit poserede Hilary Duff i South Caicos, Turks- og Caicosøerne, fotograferet af Kat Irlin til magasinets 2026-udgave. Optagelserne inkluderede flere forskellige looks, men det var den røde A-vitamin-badedragt, der fik mest opmærksomhed.

En vintage og solrig æstetik

Hilary Duff bar en lys rød badedragt fra Vitamin A med dyb halsudskæring og tynde stropper. På et af billederne fra optagelserne glider en af stropperne naturligt ned af hendes skulder, mens hun griner – et oprigtigt øjeblik, der giver billedet en spontanitet, som selv den mest kalkulerede positur ikke kunne opnå. Hendes gyldne hud, solkyssede blonde hår og glædesfyldte udtryk fuldendte billedet og fremkaldte en drømmeferie.

Hele fotosessionen spiller på en retro og solrig æstetik – referencer til 1950'erne og amerikansk strandchic – som Hilary Duff legemliggjorde med fuldkommen lethed. Den røde badedragt, et sted mellem pin-up og moderne, passer perfekt ind i trenden med vintage-heldragter, der har domineret strandtøjet de sidste to sæsoner. Langt fra minimalisme eller overflod er det et stykke tøj, der ikke behøver mere end solskin for at blive levende.

📸🔥| Hilary Duff ser fantastisk ud på forsiden af sit Sports Illustrated Swimsuit-album fra 2026 — pic.twitter.com/W6ve5Pq42p — Hilary Duff Charts (@HilaryDuffChart) 12. maj 2026

"Alle hil dronning Hilary"

Fanreaktionerne strømmede ind, så snart Sports Illustrated Swimsuit offentliggjorde opslaget. "Hyl dronningen Hilary!" skrev en. En anden opsummerede det med rørende præcision: "På en eller anden måde bliver hver version af hende mere ikonisk." Disse kommentarer afspejler, hvordan offentligheden opfatter skuespillerindens karrierevej – en kvinde, hvis image og selvtillid synes at vokse sig stærkere med tiden, snarere end omvendt.

En skuespillerinde i fuld renæssance

Denne Sports Illustrated-fotosession finder sted i et særligt travlt forår for Hilary Duff. Hun er i øjeblikket på turné med sin "Lucky Me Tour" for sit sjette album "Luck... or Something", der blev udgivet i februar 2026. Hendes musikalske comeback og nu denne optræden i en af de mest ikoniske publikationer i amerikansk popkultur markerer en ny æra – mere selvsikker, friere og synligt mere tilfredsstillende end nogensinde.

En glidende strop, et latterudbrud og solskin i håret – Hilary Duff behøvede ikke meget for at gøre en succesfuld entré i Sports Illustrated Swimsuit. Billedet sagde det hele: hun er præcis, hvor hun hører hjemme.