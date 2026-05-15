Gymnast Livvy Dunne tager et vintage strandtøj på og skaber furore

Den amerikanske influencer og tidligere kunstneriske gymnast Livvy Dunne er tilbage for fjerde år i træk i det amerikanske sportsmagasin Sports Illustrated Swimsuit - og hun annoncerede det med et muntert Instagram-opslag: "4. årgang, stadig med på bølgerne" .

En fotosession i Loreto, i hjertet af Baja California

Det var på Instagram, at Livvy Dunne bekræftede sin tilbagevenden til siderne i Sports Illustrated Swimsuit for fjerde år i træk med ordene: "4. årgang, stadig med på bølgerne." En kortfattet billedtekst, der siger meget om, hvor langt hun er kommet siden sin første optræden – og om den selvtillid, hvormed hun nu går til denne øvelse, som er blevet en personlig signatur.

Optagelserne fandt sted i Loreto, Baja California Sur, Mexico – et vildt og lysende kystmiljø, der dannede den perfekte baggrund for den vintage-æstetik i det valgte look til lejligheden. Billederne viser hende nogle gange poserende med sit blonde hår blafrende i vinden, nogle gange løbende på sandet – en kontrast mellem den kontrollerede positur og den spontane bevægelse, der giver billederne en naturlig energi.

Et cremefarvet og hvidt stribet sæt med en træring

Det valgte outfit til denne shoot har en udpræget retro-æstetik: en todelt kjole i cremefarvede og hvide striber, hvis top holdes sammen af en bred træring i midten - en håndlavet detalje, der forankrede outfittet i en vintage 70'er-æstetik. Det koordinerede ensemble, både delikat og selvsikkert, blandede sig perfekt med Loretos naturlige landskab.

En uventet rejse

Livvy Dunne, en tidligere elitegymnast for Louisiana State University (LSU), har opbygget en betydelig medie- og kommerciel tilstedeværelse sideløbende med sin atletiske karriere. Hendes samarbejde med et af Amerikas førende sportsmagasiner, Sports Illustrated Swimsuit, som begyndte, mens hun stadig var collegeatlet, er blevet en hjørnesten i hendes offentlige image. Hun er også en del af rollebesætningen i Fox-genstarten "Baywatch" i sæsonen 2026-2027, hvilket bekræfter en udvikling, der rækker langt ud over sportens verden.

Fire år, de samme strandomgivelser, en vedvarende tilstedeværelse – Livvy Dunne er en af de personligheder, der har formået at forvandle en medieoptræden til en sand signatur. "Stadig med at skabe bølger" : det er præcis, hvad hun gør, år efter år.