Madonna udlover en belønning for at finde et forsvundet vintage-outfit.

Den amerikanske sangerinde og sangskriver Madonna lancerede for nylig en usædvanlig appel, efter at flere ting fra hendes garderobe forsvandt. Dette tøj, der blev båret under en mindeværdig optræden på Coachella-festivalen i 2026, har langt mere end symbolsk værdi for hende.

Et outfit der forsvandt efter en optræden på scenen

Ved Coachella-festivalen i 2026 (10.-19. april) overraskede Madonna publikum ved at slutte sig til den amerikanske sangerinde og sangskriver Sabrina Carpenter på scenen. Til lejligheden bar hun et vintage-outfit bestående af en jakke, et korset og en kjole. Kort efter begivenheden forsvandt disse stykker desværre, hvilket vakte bekymring hos Madonna.

Tøj med høj personlig værdi

I en besked delt på sociale medier forklarede Madonna, at disse tøj "ikke bare er scenekostumer." De er en del af hendes personlige og kunstneriske historie. Hun bemærkede også, at andre stykker fra samme periode mangler, hvilket forstærker hendes tilknytning til dette nu forsvundne ensemble.

En belønning for deres tilbagevenden

Som reaktion på denne situation annoncerede Madonna, at hun ville tilbyde en belønning til enhver, der kunne returnere tøjet i god stand. Hun udtrykte håb om, at nogen ville finde det og tage kontakt, og dermed lancerede hun en direkte appel til lokalsamfundet.

Et slående udseende

Denne optræden ved Coachella 2026 markerede et særligt øjeblik, mere end tyve år efter Madonnas første optræden ved denne ikoniske begivenhed. Sammen med Sabrina Carpenter optrådte hun med nogle af sine mest kendte sange og gav publikum en længe ventet overraskelsesoptræden.

Ved at tilbyde en belønning for at finde dette vintage-outfit fremhæver Madonna vigtigheden af genstande relateret til hendes karriere. Ud over deres materielle værdi repræsenterer disse stykker en del af hendes kunstneriske arv, der nu er i centrum for en usædvanlig appel.

Denne sangerinde fortæller åbent om sin bipolare diagnose og hvad der har ændret sig i hendes liv.
Hvem gemte sig egentlig bag Emily Hart? AI-influenceren i centrum for en afsløring

Hvem gemte sig egentlig bag Emily Hart? AI-influenceren i centrum for en afsløring

Hun legemliggjorde en karismatisk og viral influencer på sociale medier. Bortset fra at virkeligheden bag Emily Hart viste...

Denne sangerinde fortæller åbent om sin bipolare diagnose og hvad der har ændret sig i hendes liv.

Et år efter offentligt at have afsløret sine psykiske problemer, reflekterer den amerikanske sangerinde, sangskriver og danser Kehlani...

Beyoncés søster vover en "edgy" transformation med en ultrakort klipning

Den amerikanske sangerinde, skuespillerinde og model Solange Knowles, søster til sangerinden Beyoncé, skaber overskrifter med en ny hårforvandling,...

Som 9-årig har sangerinden Pinks søn et prangende look som en hyldest til sin mor.

Den amerikanske sangerinde og skuespillerinde Pink har delt et nyt billede af sin 9-årige søn, Jameson, som fangede...

"Storslået": Som 40-årig poserer Irina Shayk i strandtøj og vækker reaktioner

Den russiske model Irina Shayk delte et nyt billede på Instagram, der straks cirkulerede online: en selfie taget...

Alabama Barker viser sine kurver frem i et korset, der vækker reaktioner

Musikeren Alabama Barker, datter af Travis Barker og Shanna Moakler, delte for nylig en meget omtalt optræden på...