"AI vil gøre sit arbejde": Charlize Therons kommentar om Timothée Chalamet skaber kontrovers

Fabienne Ba.
Screen Charlize Theron dans le film « Gringo »

I et interview med New York Times udløste Charlize Theron en stærk reaktion ved at diskutere fremtiden for skuespil i lyset af kunstig intelligens. Den sydafrikansk-amerikanske skuespillerinde, producer og model, der i øjeblikket promoverer sin film "Apex", reagerede på en tidligere udtalelse fra Timothée Chalamet om opera og ballet, som allerede havde ført til kritik i kulturmiljøet.

En direkte sammenligning mellem menneskelig kunst og kunstig intelligens

I centrum af kontroversen fangede én sætning især opmærksomheden: Ifølge Charlize Theron "vil kunstig intelligens om ti år være i stand til at udføre Timothée Chalamets arbejde." En udtalelse, der af nogle opfattes som en provokation, af andre som en simpel refleksion over filmens udvikling. Her kontrasterer Charlize Theron forestillinger genereret eller assisteret af AI-systemer med kropslige former for kunstnerisk udtryk, især live-skuespil og fysisk performance.

Hun er kendt for sin baggrund som danser og trækker på sin personlige erfaring til at fremme traditionelle kunstneriske discipliner. Hun er uddannet i klassisk ballet på Joffrey Ballet School og lægger vægt på de ekstreme krav, som denne disciplin kendetegner, og som er karakteriseret ved fysisk stringens og gentagelser. Denne erfaring nærer hendes overbevisning om, at visse kunstformer, især dem, der er baseret på krop og tilstedeværelse, fortsat er vanskelige at erstatte med teknologi.

Kunstig intelligens og film: en stadig mere fremtrædende debat

Charlize Therons kommentar er en del af en bredere diskussion om AI's indflydelse på de kreative industrier. Med digital dubbing, genererede avatarer og algoritmeassisterede manuskripter undergår film allerede en dybtgående transformation. For nogle professionelle repræsenterer disse værktøjer en mulighed for innovation. For andre rejser de spørgsmålet om den gradvise forsvinden af det menneskelige element i kunstnerisk skabelse.

En kontrovers, der afslører aktuelle kulturelle spændinger

Ud over Timothée Chalamets individuelle tilfælde fremhæver denne udtalelse en dybere debat: menneskelige færdigheders plads i kunstneriske erhverv i lyset af stigende automatisering. Fanget mellem at beskytte traditionelle færdigheder og udforske nye teknologier befinder filmindustrien sig ved et vendepunkt.

Kort sagt har Charlize Therons bevidst direkte udtalelse genoplivet en følsom debat om skuespillets fremtid i den kunstige intelligens' tidsalder. Den understreger en voksende bekymring: at kunstnerisk skabelse vil blive omdefineret i takt med teknologiske fremskridt, til skade for det menneskelige element.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
