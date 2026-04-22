Hvem er den australske influencer Leah Halton, der har et rekordstort antal "likes"?

Som blot 23-årig har Leah Halton etableret sig som et af de mest virale ansigter på TikTok. Hun er oprindeligt fra Melbourne og har arbejdet i den digitale verden i flere år med fokus på skønhed, mode og livsstil. Alt ændrede sig i 2024: en simpel video på blot et par sekunder bragte hende til global berømmelse.

Videoen der slog alle rekorder

Leah Haltons succes hviler på et meget simpelt format: en lip-sync-video filmet i hendes bil til YG Marleys "Praise Jah in the Moonlight". Inden for få uger havde videoen opnået hundredvis af millioner af visninger og titusindvis af likes. To år senere nåede dette indhold en historisk milepæl og oversteg 70 millioner likes og blev en af de mest populære videoer – hvis ikke den mest populære – på TikTok. Denne bedrift gjorde det muligt for hende at overgå ikoniske figurer på platformen, såsom den filippinsk-amerikanske sangerinde Bella Poarch, der længe havde haft rekorden.

En designer, der allerede er veletableret

I modsætning til hvad denne pludselige omtale måske antyder, er Leah Halton ikke en nykommer. Hun har været aktiv på sociale medier i flere år og deler regelmæssigt makeup-tutorials, modelooks og glimt af sit liv med sit fællesskab. Hun kan nu prale af millioner af følgere på TikTok, Instagram og YouTube og har etableret sig som en vigtig figur i den nye generation af influencere.

Et fænomen, der kendetegner den virale æra

Leah Haltons succes illustrerer perfekt den nuværende dynamik på sociale medier: kort, spontant og let replikerbart indhold kan blive et globalt fænomen på bare få dage. Hendes video lancerede endda en ægte trend, som blev kopieret af tusindvis af internetbrugere, der forsøgte at gentage dens virale succes.

Kort sagt, Leah Halton legemliggør denne generation, der er i stand til at forvandle et enkelt øjeblik til en global succes. Bag hendes rekordstore antal likes ligger en bredere virkelighed: et digitalt økosystem, hvor timing og viralitet omdefinerer reglerne for berømthed.