Selena Gomez overrasker internetbrugere med en ny hårfarve

Den amerikanske sangerinde og skuespillerinde Selena Gomez overraskede sine følgere ved at afsløre en helt ny hårfarve i et opslag, der blev delt fra London, hvor hun i øjeblikket filmer. Ændringen gik ikke ubemærket hen.

En overraskende hårforvandling

Den 2. juni postede Selena Gomez en karrusel af billeder på Instagram, der viste hendes London-tur. Mod slutningen af serien fik hun den længe ventede overraskelse: på en selfie, siddende med benene over kors på en seng, byttede hun sit sædvanlige brune hår ud med livlige, kobberrøde krøller. En kort video, filmet foran et spejl, bekræftede denne "metamorfose".

Se dette opslag på Instagram Et opslag delt af Selena Gomez (@selenagomez)

Sandsynligvis en paryk til en rolle

Selvom denne ændring kan virke overraskende, forklares den af behovene i forbindelse med en filmoptagelse. Selena Gomez er i øjeblikket i London for den sjette sæson af serien "Only Murders in the Building". "Der sker skøre ting," skrev hun til billedet med henvisning til serien og udtrykte sin beundring for den britiske hovedstad. Det er meget sandsynligt, at dette røde hår er en paryk, som hendes karakter bærer.

Fans vandt

Uanset årsagen, så fascinerede resultatet Selena Gomez' fællesskab. I kommentarerne oversvømmede hendes følgere bloggen med entusiastiske reaktioner, hvoraf mange roste kobberfarven, som ifølge dem "klæder hende perfekt". Mellem hjerter og beundrende beskeder udløste opslaget hurtigt en bølge af komplimenter.

Optagelser af sæson 6 i London

Denne transformation kommer midt i den travle nyhed omkring den populære Hulu-komedieserie med Selena Gomez i hovedrollerne sammen med komikerne Steve Martin og Martin Short. Den sjette sæson blev bekræftet efter den femte sæsonfinale blev sendt i oktober 2025. En ny udvikling: en del af handlingen vil nu finde sted i London, hvortil skuespillere og crew er flyttet. Selena Gomez lægger ikke skjul på sit tætte bånd til sine medstjerner, som hun for nylig beskrev som sine "yndlingsfyre".

Med dette uventede røde hår bekræfter Selena Gomez sin forkærlighed for transformationer og sin evne til at drille. Mellem antydninger af sin kommende rolle og fornøjelsen af at overraske sine fans, holder hun forventningerne høje til den nye sæson af "Only Murders in the Building".