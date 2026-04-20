Skuespillerinden Salma Hayek viser elegant sit naturlige grå hår frem

Den mexicansk-amerikansk-libanesiske skuespillerinde, instruktør og producer Salma Hayek har ingen intentioner om at skjule sit grå hår – tværtimod. På den røde løber under Breakthrough Prize-uddelingen gjorde hun det til midtpunktet i et absolut elegant look.

Hollywoods mest videnskabelige ceremoni

Den 18. april 2026 var Barker Hangar i Santa Monica vært for den 12. udgave af Breakthrough Prize, med tilnavnet "videnskabens Oscars", som årligt belønner forskere, der har gjort de mest betydningsfulde fremskridt inden for deres områder.

Blandt de mange fremmødte berømtheder var den amerikanske skuespillerinde Anne Hathaway, den amerikanske skuespillerinde, instruktør og producer Zoe Saldaña, den amerikanske skuespiller og manuskriptforfatter Robert Downey Jr., den amerikanske skuespillerinde og producer Jessica Chastain og den malaysiske skuespillerinde og producer Michelle Yeoh. Salma Hayek, der er stamgæst ved arrangementet, var også til stede, ledsaget af sin mand, den franske forretningsmand François-Henri Pinault.

En Gucci-kjole, der blander elegance og sofistikering

Til lejligheden valgte Salma Hayek en lang sort Gucci-kjole i et flagrende stof beklædt med uregelmæssigt placerede pailletter, med en dyb V-udskæring prydet med flæser og en nederdel, der strakte sig ud i et slæb. Hun fuldendte ensemblet med iøjnefaldende sølvsmykker, der bidrog til en silhuet, der var både elegant og tidløs.

Chignonen, der fremviste hendes grå hår

Salma Hayek, stylet af Andy Lecompte, bar en snoet opsat frisure med et omhyggeligt stylet pandehår, der fremhævede hendes naturlige sølvfarvede lyserøde striber. Det var den mest fremtrædende fremvisning af hendes grå hår nogensinde set på den røde løber, og resultatet var slående. Den opsatte frisure afslørede et par krystal- og sølvøreringe samt en statement-ring på hendes pegefinger, designet af David Webb.

Se dette opslag på Instagram Et opslag delt af Salma Hayek Pinault (@salmahayek)

Et valg, ikke en tilfældighed

Det er ikke første gang, skuespillerinden har kæmpet for sit naturlige hår. I et interview med Allure magazine afslørede hun, at hendes hår "ikke kan lide at blive farvet", og at hun havde det bedre med "sundt hvidt hår". Siden Salma Hayek debuterede med sine sølvrødder ved Golden Globes-ceremonien i starten af 2025, har hun gradvist vist sine grå lokker frem ved hver offentlig optræden. En konsekvent tilgang, der bryder med de sædvanlige normer på den røde løber.

Kort sagt gik Salma Hayek på den røde løber sammen med sin mand François-Henri Pinault, som hun har været gift med siden 2009. Sammen dannede de et af aftenens mest elegante par - et bevis på, at selvtillid og autenticitet afgjort er det bedste tilbehør.