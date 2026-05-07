"Et androgynt look": Denne franske models stil er splittende

Den franske model og skuespillerinde Loli Bahia gjorde et slående indtryk ved Met Gala i 2026 i et helt sort outfit. Hun bar lige, plisserede bukser og en jakke med brede skuldre designet af Anthony Vaccarello. Et enkelt, men dristigt valg, der perfekt matchede aftenens tema, "Mode er kunst".

En stærk maskulin-feminin stil

Med denne silhuet inspireret af herretøj valgte Loli Bahia endnu engang en minimalistisk og meget struktureret stil. Blazeren, der bæres næsten direkte mod huden, forstærkede den overordnede grafiske effekt. I flere år har nogle internetbrugere bemærket, at hun besidder en "androgyn aura", en kommentar, der ofte forbindes med hendes ansigtstræk, hendes frisure og også hendes modevalg.

Et blik der deler meninger

Meningerne var delte på de sociale medier. Nogle roste en "stærk, moderne og meget elegant silhuet" og mente, at Loli Bahia "perfekt legemliggør Saint Laurent-ånden". Andre var dog mindre begejstrede for looket og anså det for "for strengt" eller "for underspillet" til en begivenhed som Met Gala. Denne kontrast i meninger gav hurtigt næring til diskussionerne.

I sidste ende bør kvinders kroppe og udseende aldrig være genstand for offentlig debat. Loli Bahia ville simpelthen bare klæde sig på den måde til Met Gala, og det er hendes fulde ret. Hun søger ikke bekræftelse eller anerkendelse fra fremmede på internettet. Ved at dele sit look på sin Instagram-konto indfanger hun primært minderne om en mindeværdig aften, tro mod sin stil og personlighed.

I sidste ende beviste den franske model Loli Bahia med sit sorte jakkesæt, at et look kan gøre indtryk uden nødvendigvis at være afhængig af det "spektakulære".