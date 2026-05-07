"Et androgynt look": Denne franske models stil er splittende

Léa Michel
@lolibahiaa / Instagram

Den franske model og skuespillerinde Loli Bahia gjorde et slående indtryk ved Met Gala i 2026 i et helt sort outfit. Hun bar lige, plisserede bukser og en jakke med brede skuldre designet af Anthony Vaccarello. Et enkelt, men dristigt valg, der perfekt matchede aftenens tema, "Mode er kunst".

En stærk maskulin-feminin stil

Med denne silhuet inspireret af herretøj valgte Loli Bahia endnu engang en minimalistisk og meget struktureret stil. Blazeren, der bæres næsten direkte mod huden, forstærkede den overordnede grafiske effekt. I flere år har nogle internetbrugere bemærket, at hun besidder en "androgyn aura", en kommentar, der ofte forbindes med hendes ansigtstræk, hendes frisure og også hendes modevalg.

Se dette opslag på Instagram

Et opslag delt af Loli bahia (@lolibahiaa)

Et blik der deler meninger

Meningerne var delte på de sociale medier. Nogle roste en "stærk, moderne og meget elegant silhuet" og mente, at Loli Bahia "perfekt legemliggør Saint Laurent-ånden". Andre var dog mindre begejstrede for looket og anså det for "for strengt" eller "for underspillet" til en begivenhed som Met Gala. Denne kontrast i meninger gav hurtigt næring til diskussionerne.

I sidste ende bør kvinders kroppe og udseende aldrig være genstand for offentlig debat. Loli Bahia ville simpelthen bare klæde sig på den måde til Met Gala, og det er hendes fulde ret. Hun søger ikke bekræftelse eller anerkendelse fra fremmede på internettet. Ved at dele sit look på sin Instagram-konto indfanger hun primært minderne om en mindeværdig aften, tro mod sin stil og personlighed.

I sidste ende beviste den franske model Loli Bahia med sit sorte jakkesæt, at et look kan gøre indtryk uden nødvendigvis at være afhængig af det "spektakulære".

Léa Michel
Léa Michel
Jeg er passioneret omkring hudpleje, mode og film, og jeg dedikerer min tid til at udforske de nyeste trends og dele inspirerende tips til at føle sig godt tilpas i sin egen krop. For mig ligger skønhed i autenticitet og velvære, og det er det, der motiverer mig til at tilbyde praktiske råd til at kombinere stil, hudpleje og personlig tilfredsstillelse.
Article précédent
Ved at omfavne sit handicap overrasker denne Met Gala-gæst internetbrugere
Article suivant
"Hun har ikke ændret sig": Som 45-årig vækker Jessica Alba reaktioner med en ny selfie

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Som 37-årig tiltrækker denne amerikanske danser alles øjne på stranden

Nogle opslag skriger bare ferie, varmt sand og frihed. Julianne Hough har lige delt et, og at sige,...

Billie Eilish, der har Tourettes syndrom, fordømmer misforståelser om denne lidelse.

Det er sjældent at se en kunstner tale med så stor oprigtighed om sin hverdag. Billie Eilish gjorde...

Ved poolen fejrer denne wrestlingstjerne sin nye status som todobbelt mester.

WWE-bryderen Lola Vice, frisk fra sin dobbelte mesterskabssejr, nød en solrig pause ved en pool i Miami, mens...

"Hun har ikke ændret sig": Som 45-årig vækker Jessica Alba reaktioner med en ny selfie

Nogle billeder taler for sig selv. Sådan er det med det, som Jessica Alba lagde op, og som...

Ved at omfavne sit handicap overrasker denne Met Gala-gæst internetbrugere

Den amerikanske model Lauren Wasser, en dobbelt amputeret kvinde, gjorde et markant indtryk ved Met Gala i 2026....

Nicole Kidman og hendes datter var elegant klædt og gjorde et slående indtryk.

Den australsk-amerikanske skuespillerinde, producer og instruktør Nicole Kidman gjorde en slående optræden ved Met Gala i 2026, men...