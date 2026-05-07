Ved at omfavne sit handicap overrasker denne Met Gala-gæst internetbrugere

Den amerikanske model Lauren Wasser, en dobbelt amputeret kvinde, gjorde et markant indtryk ved Met Gala i 2026. Hun valgte et gyldent outfit fra Prabal Gurung, perfekt i tråd med aftenens tema, "Mode er kunst". På den røde løber bar hun et kort, todelt gyldent outfit. Et strålende og meget personligt look, der hurtigt fangede både fotografers og internetbrugeres opmærksomhed.

Et look, der hylder sin historie

Lauren Wasser er kendt for sin aktivisme omkring toksisk shocksyndrom, da hun mistede sit højre ben i 2012 og derefter sit venstre ben i 2018 på grund af komplikationer. Ved Met Gala i 2026 forsøgte hun ikke at skjule sit handicap. Tværtimod indarbejdede hun det i sit look med styrke og selvtillid og forvandlede sit udseende til et stærkt budskab om selvtillid. Hendes gyldne proteseben blandede sig problemfrit med hendes helt gyldne outfit, fra den strukturerede blazer til de matchende bermudashorts, hvilket skabte en næsten statuelignende effekt – kraftfuld og selvsikker fra top til tå.

En meget omtalt gylden silhuet

For at fuldende sit outfit valgte Lauren Wasser adskillige smykker: lagdelte diamantkæder, kraftige ringe og et statement-ur. Hun bar også en gylden baret i sit lange platinblonde hår. Den samlede effekt var slående.

På sociale medier roste mange brugere hendes tilstedeværelse og mente, at hun perfekt legemliggjorde ideen om, at mode også kan være et middel til udtryk og protest. Reaktionerne var overvældende positive efter Lauren Wassers optræden ved Met Gala i 2026. Mange brugere roste hendes outfit som "kraftfuldt", "inspirerende" og "smukt", mens andre lykønskede modellen med hendes selvtillid.

Ved at omfavne sit handicap i stedet for at slette det, gjorde Lauren Wasser et stærkt indtryk. Hendes optræden tjente som en påmindelse om, at den røde løber ikke bare er en scene, men også et rum, hvor bestemte individer kan formidle et vigtigt budskab. Med sit gyldne outfit beviste hun, at skønhed og stil ikke følger en enkelt standard. En stærk, inspirerende og bredt anerkendt optræden.

Nicole Kidman og hendes datter var elegant klædt og gjorde et slående indtryk.
"Et androgynt look": Denne franske models stil er splittende

