"Storslået": Som 61-årig er denne berømte brasilianske model betagende på stranden

Fabienne Ba.
Fotograferet med en gylden solbrun farve og et ægte smil ved poolen beviser Cristina Cordula, at man kan have det godt i sin egen krop i alle aldre – hvis nogen stadig tvivlede på det. Den brasilianske tv-vært og imagekonsulent, nu fransk statsborger, udstråler en rolig elegance, en ægte livsglæde, langt fra de påbud, der ville give kvinders kroppe en udløbsdato.

Sociale medier erobrede

Cristina Cordula delte for nylig en serie billeder på Instagram med teksten "Tilbage til 2016", der viser hende på stranden og på arbejde i det dengang populære M6-show "Nouveau look pour une nouvelle vie" (Nyt look til et nyt liv). Billederne har ført til en strøm af reaktioner: "Storslået", "Naturlig skønhed", "Du har ikke ændret dig!" "Total inspiration". Internetbrugere roser denne kvinde, der ikke undskylder for sin alder eller sin offentlige profil, og som fuldt ud omfavner sit udseende uden at forsøge at skjule det.

En trodsig gestus mod den udbredte aldersdiskrimination

Ved at vælge at fremstå på denne måde udfordrer Cristina Cordula ideen om, at man skal være diskret eller gemme sig væk efter en vis alder. Hendes billede bliver en stærk gestus, et stille budskab til alle kvinder: Vi kan fortsætte med at elske os selv, udtrykke os selv og vise os selv uden at tilpasse os den evige ungdoms budskaber. For mange er det et bevis på, at vi kan generobre rum, vi troede ikke længere tilhørte os. Det er ikke kroppen, der er forstyrrende, men snarere blikket formet af urealistiske standarder.

I sidste ende er det ikke kun udseendet, der skinner igennem i Cristina Cordulas fotos, men erfaringen: årene, der er levet, de overvundne prøvelser, de trufne valg. Hun minder os om, at sand modernitet i 2026 betyder at give kvinder mulighed for at leve frit med deres kroppe – som 20-, 40- eller 61-årige.

Jeg er Fabienne og skriver for hjemmesiden The Body Optimist. Jeg brænder for kvinders styrke i verden og deres evne til at ændre den. Jeg mener, at kvinder har en unik og vigtig stemme at tilbyde, og jeg føler mig motiveret til at gøre min del for at fremme ligestilling. Jeg gør mit bedste for at støtte initiativer, der opfordrer kvinder til at stå op og blive hørt.
"Hun har ikke ændret sig": Som 44-årig deler Jessica Alba gamle billeder

