Enlig mor efter sin skilsmisse, modellen Emily Ratajkowski, forklarer hvorfor hun afviser denne betegnelse.

Den amerikanske model, skuespillerinde og forfatter Emily Ratajkowski nægter at blive defineret af en enkelt betegnelse. I et personligt essay udgivet på The Cut reflekterede hun over sine oplevelser som enlig mor efter sin skilsmisse – og over sin afvisning af betegnelsen "skilt enlig mor", som hun anser for at være "reduktiv".

Afvisning af en reduktiv etiket

I denne introspektive artikel beretter Emily Ratajkowski om kollapset af sit ægteskab med produceren Sebastian Bear-McClard, som fandt sted cirka seks måneder efter fødslen af deres søn, Sly, der nu er 5 år gammel. Parret blev gift i 2018, separeret i 2022 og gennemførte deres skilsmisse i 2025. Hun beskriver overgangen til moderskab som "et brutalt skifte til en ny virkelighed" i en periode, der føltes "både flygtig og uendelig".

Kernen i hendes argument er hendes ubehag ved udtrykket "skilt alenemor". Hun forklarer, at hun længe frygtede denne situation, før hun stod over for den meget tidligere end de fleste kvinder. "Jeg havde oplevet et ægteskabs fiasko, da jeg knap var over 30," skriver hun og nægter at blive placeret i en kategori, hun anser for at være "uretfærdig".

En erklæret "skurkeæra"

For at klare dette nye liv, især ved at genoptage kontakten med kvinder, siger Emily Ratajkowski, at hun påtog sig en rolle: en "superskurk", en "kvinde, der ikke har brug for noget fra mænd". Hun sammenligner sig selv med fiktive karakterer som Poison Ivy eller Catwoman og betror, at det at bo i denne periode i New York gav hende følelsen af "en bohemeagtig og befriet tilværelse". "Det var min oprindelseshistorie som superskurk," opsummerer hun.

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En genvunden klarhed

Emily Ratajkowski anerkender dog ærligt denne karakters begrænsninger. Bag den ufølsomme "skurks" rustning lå en meget reel sårbarhed. "Trods min præstation var jeg lige så desorienteret og skrøbelig, som jeg var som 20-årig," indrømmer hun med henvisning til "et rollespil uden substans." Denne erkendelse fik hende til at erkende, at hun aldrig rigtig havde været i harmoni med sine egne ambitioner.

En engageret feministisk stemme

Dette vidnesbyrd er en fortsættelse af Emily Ratajkowskis engagement. I adskillige år har hun skrevet anerkendte essays om kvinders vilkår, såsom sin samling "My Body", udgivet i 2021, hvor hun blandt andet fordømte udskejelserne i mode- og underholdningsindustrierne. Det er denne engagerede skrivestil, hun sætter til rådighed for en intim refleksion.

Gennem dette essay forvandler Emily Ratajkowski en smertefuld personlig oplevelse til en bredere refleksion over de etiketter, der pålægges kvinder. Ved at nægte at blive defineret af sin status minder hun os om, at moderskab og skilsmisse ikke definerer en identitet. Et klart vidnesbyrd, der giver genlyd langt ud over hendes egen personlige historie.