Denne tidligere basketballspiller, der er 2,31 meter høj, er nu i filmbranchen.

Han drømte om at blive basketballstjerne. Det er i sidste ende på det store lærred, at Robert Bobroczkyi stråler. Med sine 2,31 meter har rumæneren startet en Hollywood-karriere, der overrasker hans tidligere basketballfans.

En "usædvanlig" fysik fra barndommen

Robert Bobroczkyi, født den 17. juli 2000 i Arad, Rumænien, trodsede forventningerne fra en meget ung alder. Ifølge rapporter var han allerede omkring 1,88 meter høj som bare 8-årig, hvilket overgik sin mors højde. I en alder af 12 år havde han allerede overgået sin far. Som voksen er han nu 2,31 meter høj, en exceptionel højde, der gør ham til en af de højeste personer i sin generation. Denne hurtige vækst er ikke et medicinsk mysterium: det er blevet bekræftet, at han ikke lider af nogen vækstforstyrrelser, men blot drager fordel af en exceptionel genetisk sammensætning.

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En familie af topatleter

Robert Bobroczkyi skylder i høj grad sin "ekstraordinære" fysik til sine forældre, begge dygtige atleter. Hans far, Zsigmond Bobroczkyi, er en tidligere rumænsk international basketballspiller, der er 2,16 meter høj, og som blandt andet spillede sammen med NBA-giganten Gheorghe Mureșan. Hans mor, Brunhilde, en tidligere volleyball- og håndboldspiller, er 1,85 meter høj. Den unge Robert, der voksede op i denne atletiske familie, blev naturligt tiltrukket af en karriere inden for basketball, hvor hans fysik syntes at love en lys fremtid.

En lovende start på banen

Den unge rumæners atletiske karriere begyndte i 2014, da den italienske klub Stella Azzurra rekrutterede ham til deres ungdomsakademi. Der spillede han center og bidrog til sit holds sejr i U15-mesterskabet. Han er anerkendt for sine mellemdistanceskud og afleveringsevner og krydsede Atlanten i 2016 for at blive en del af det prestigefyldte SPIRE Institute i Geneva, Ohio. Han blev en mediesensation og nærede drømmene om en fremtidig rumænsk NBA-stjerne. Han fortsatte derefter sine studier på Rochester Christian University i Michigan og afsluttede sin collegekarriere i 2022.

En basketballkarriere hæmmet af rygproblemer

Selvom hans karrierevej syntes fastlagt, indhentede den fysiske virkelighed Robert Bobroczkyi til sidst. Den tidligere basketballspiller lider af svær skoliose og kroniske rygsmerter, en direkte konsekvens af hans såkaldte exceptionelle fysik.

Disse helbredsproblemer komplicerede gradvist hans atletiske stræben på højt niveau og satte i sidste ende en stopper for hans professionelle ambitioner inden for basketball. I 2022 talte han selv i en amerikansk podcast om "udsigten til at skulle se mod andre horisonter." En overgang, han beskrev som "vanskelig" for en ung mand, hvis hele liv indtil da syntes at have drejet sig om basketballbanen.

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Fra basketballbanen til det store lærred med Alien: Romulus

I 2024 tog Robert Bobroczkyis skæbne en uventet drejning. Han fik sin filmdebut i "Alien: Romulus", den niende del af gyser-sagaen instrueret af Fede Álvarez. Han spillede "The Offspring", en halvt menneske, halvt Xenomorph-hybrid, der optræder i filmens sidste akt.

Skuespilleren blev valgt på grund af sin unikke fysik: hans lange, slanke krop og usædvanlige gangart gjorde det muligt at bringe væsenet til live med minimale digitale effekter. En stor del af forestillingen var afhængig af makeup og proteser, hvilket krævede mellem fem og seks timers forberedelse hver morgen.

En præstation rost af hele filmholdet

Trods sin manglende skuespillererfaring imponerede Robert Bobroczkyi hele filmholdet. Instruktør Fede Álvarez roste offentligt hans arbejde: "Han leverede en utrolig præstation for en, der aldrig havde gjort noget lignende før. At være høj er én ting - udover Cailee [Spaeny], der er 1,52 meter høj, er det magi. Men han bragte et talent, der blæste os alle bagover."

Filmens visuelle effektchef, Daniel Macarin, fortalte Variety: "Første gang jeg så rushes med denne skuespiller, der er over 2 meter høj, i sit kostume, var det skræmmende." For at forberede sig til rollen gennemgik Robert Bobroczkyi flere måneders træning i skuespil og scenebevægelse.

En birolle i Backrooms, endnu en længe ventet franchise

Succesen med filmen "Alien: Romulus" åbnede Hollywoods døre for den unge rumænske skuespiller. I 2026 fortsatte Robert Bobroczkyi sin blomstrende karriere ved at slutte sig til rollebesætningen i "Backrooms", den længe ventede filmatisering af gyserserien, der blev født på sociale medier. Bobroczkyi portrætterer en skræmmende skabning og bekræfter dermed sin position som skuespiller med speciale i foruroligende, overlegne figurer. Det er en niche, hvor han følger i fodsporene på andre store skuespillere som den afdøde Neil Fingleton ("Game of Thrones", "X-Men").

Et karriereskift, der giver genklang hos yngre generationer

Ud over hans individuelle præstationer, giver Robert Bobroczkyis karriere især genklang hos hans generation. I en tid, hvor mange unge atleter ser deres karrierer afbrudt af skader, viser hans rejse, at det er muligt at komme sig og forvandle en fysisk egenskab til et professionelt aktiv.

Ved siden af sin skuespillerkarriere studerer han også cybersikkerhed på Rochester Christian University, hvilket demonstrerer hans afvisning af at være begrænset til én vej. Denne flerdimensionelle tilgang siger meget om hans tilpasningsevne.

Fra basketballbanen til det store lærred har Robert Bobroczkyi skabt en af de mest uventede karriereovergange i vores tid. Den tidligere rumænske basketballstjerne har i blot to film etableret sig som en førende figur inden for moderne gyserfilm. Denne udvikling beviser, at afslutningen på en sportskarriere også kan være begyndelsen på et nyt eventyr – nogle gange langt mere overraskende, end nogen kunne have forestillet sig.