Skuespillerinden Simone Ashley genopfinder strandtøj med et vintageprint

@simoneashley / Instagram

Den britiske skuespillerinde af indisk afstamning, Simone Ashley, giver strandtøj et friskt twist. Med en sommerlig silhuet fremhævet af et vintageprint udstråler hun et solrigt, elegant og meget moderigtigt look.

Simone Ashley har valgt et strandoutfit med retro charme

Simone Ashley vakte for nylig opmærksomhed med en række iøjnefaldende strandlooks. Skuespillerinden kombinerer minimalistiske snit, printede detaljer og en afslappet attitude og tilbyder et mere moderigtigt bud på sommergarderoben. Det, der især fanger øjet, er tilstedeværelsen af et vintage-inspireret print. På et strandoutfit kan et print gøre hele forskellen. I Simone Ashleys tilfælde giver det ensemblet en mere sofistikeret dimension uden at gå på kompromis med dets lette og sommerlige følelse. Denne vintage-effekt fungerer endnu bedre, fordi den står i kontrast til silhuettens rene linjer.

Med en enkelt optræden minder skuespillerinden os om, at et velvalgt print kan være nok til at forvandle et strandoutfit til et virkelig stilfuldt look. Mens noget strandtøj er afhængig af minimalistisk enkelhed, vælger Simone Ashley noget mere udtryksfuldt med et retro-præg, der tilføjer karakter til det overordnede look.

Strandtøj bliver mere og mere moderigtigt

Med dette look demonstrerer Simone Ashley også, at strandtøj fortsætter med at udvikle sig. Det er ikke længere begrænset til et simpelt feriebasic, men er blevet et sandt stilstatement. Ved at genopfinde denne silhuet med et vintageprint, bringer Simone Ashley en mere moderigtig tilgang til strandtøj.

Med denne optræden i strandtøj bekræfter Simone Ashley sin forkærlighed for silhuetter, der er både enkle og iøjnefaldende. Takket være dette vintageprint giver hun en ny dimension til sommergarderoben og skaber et sommerlook, der ikke vil gå ubemærket hen.

Fabienne Ba.
Jeg er Fabienne og skriver for hjemmesiden The Body Optimist. Jeg brænder for kvinders styrke i verden og deres evne til at ændre den. Jeg mener, at kvinder har en unik og vigtig stemme at tilbyde, og jeg føler mig motiveret til at gøre min del for at fremme ligestilling. Jeg gør mit bedste for at støtte initiativer, der opfordrer kvinder til at stå op og blive hørt.
Hailey Bieber satser på disse prangende farver, der bliver trends i 2026

Den amerikanske model og iværksætter Hailey Bieber gjorde et stort indtryk på Coachella 2026-festivalen. Klædt i en kort...

