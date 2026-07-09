Lindsay Lohan genopliver mikrodragt-trenden med et "kontorsirene"-look

Léa Michel
@lindsaylohan / Instagram

Den amerikanske skuespillerinde Lindsay Lohan vakte furore i New York i et vintage mikro-jakkesæt bestående af en kort jakke og en sort nederdel. Et look, der er både retro og ultra-trendy, og som perfekt afspejler "kontorsirenens" æstetik, meget moderigtigt i 2026.

En vintage mikroskrædder

Til dette optræden valgte Lindsay Lohan et outfit fra en "mikro-skræddersyet" kollektion fra midten af 1990'erne. Hun vakte især opmærksomhed med sin cropped jakke, inspireret af ikoniske tweedjakker. Jakken var lavet af blød grøn bomuld og havde sorte kanter, strukturerede skuldre og guldknapper. En sand perle fra arkivet, perfekt i harmoni med tiden.

Et personligt modepræg

Tro mod sin stil tog Lindsay Lohan alligevel en lille afvigelse fra det oprindelige design. I stedet for den høje slids, der blev set på catwalken i 1990'erne, valgte hun en sort nederdel med høj talje. Hun fuldendte looket med et guldbånd, der fangede lyset fra kamerablitzen. En smart genfortolkning, der diskret moderniserede dette ikoniske outfit.

Omhyggeligt udvalgt tilbehør

For at fuldende looket valgte hendes stylist elegante accessories: en quiltet lædertaske formet som et hjerte, sorte solbriller, guldringe og et par tofarvede pumps. Med hensyn til hendes smukke look fremhævede en strålende teint, varm blush og bløde lyserøde læber Lindsay Lohans ansigtstræk, mens hendes lange, glatte, løse blonde hår faldt yndefuldt ned ad ryggen.

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Trenden med "kontorsirener"

Med dette look omfavner Lindsay Lohan en af tidens hotteste trends: "kontorsiren"-stilen. Inspireret af billederne fra et elegant kontor, blander denne æstetik strukturerede stykker, tætsiddende jakker og elegante accessories for et look, der er både professionelt og selvsikkert.

Med dette vintage mikro-jakkesæt skaber Lindsay Lohan et elegant og trendy look. Ved at genoplive dette 90'er-sæt bekræfter hun sin status som modeikon og sit talent for at genfortolke klassikere. Ikke overraskende vil dette helt sikkert glæde hendes fans.

Léa Michel
Léa Michel
Jeg er passioneret omkring hudpleje, mode og film, og jeg dedikerer min tid til at udforske de nyeste trends og dele inspirerende tips til at føle sig godt tilpas i sin egen krop. For mig ligger skønhed i autenticitet og velvære, og det er det, der motiverer mig til at tilbyde praktiske råd til at kombinere stil, hudpleje og personlig tilfredsstillelse.
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