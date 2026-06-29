Partneren til en portugisisk spiller og hendes tvillingsøster tiltrækker al opmærksomheden på tribunerne.

Julia P.
BBC & marimeniz / TikTok

Under en Portugal-kamp ved FIFA World Cup™ i 2026 befandt to fans sig uforvarende i rampelyset. Disse tvillingsøstre, der blev filmet på tribunerne, gik hurtigt viralt på sociale medier. Og med god grund: en af dem, Matilde Neiva, er ingen ringere end partner til den portugisiske spiller Francisco Conceição.

To tvillingsøstre, der skaber røre

Scenen udspillede sig under Portugals sidste gruppespilskamp mod Colombia. Tvillingsøstrene, der sad på tribunen iført den portugisiske landsholdstrøje, blev fanget på kamera. Deres slående lighed, såvel som deres meget udtryksfulde reaktioner – især under en forpasset chance for det portugisiske hold – gik ikke ubemærket hen online. På sociale medier undrede mange sig over identiteten på disse to fans og oversvømmede de sociale medier med beundrende beskeder.

@marimeniz De portugisiske tvillingesøstre Maria Neiva og Matilde Neiva blev hurtigt et trendemne på sociale medier, efter at deres reaktioner under VM-kampen mellem Portugal og Colombia gik viralt. #portugal🇵🇹 #tvillinger #portugalfans #cristiano#worldcup ♬ VILDBLOSTER - Billiebillie

Francisco Conceiçãos ledsager

Det tog ikke lang tid, før mysteriet blev løst. En af tvillingerne, Matilde Neiva, er faktisk partner til Francisco Conceição, kantspiller for det portugisiske landshold. Parret, der er meget private omkring deres privatliv, har angiveligt været sammen siden 2023. Spilleren, søn af træner Sérgio Conceição, kom til Juventus i sidste sæson. Hans tvillingsøster, Maria, var ved hans side den aften.

Et fænomen specifikt for konkurrence

Denne sekvens illustrerer endnu engang et nu veletableret fænomen: Under store konkurrencer er opmærksomheden ikke længere begrænset til banen. Spillernes partnere, berømtheder eller almindelige fans bliver, under en filmet reaktion, til figurer, der følges og kommenteres. FIFA World Cup 2026™, set af milliarder af seere, giver en ideel platform for disse spontane øjeblikke, som er en velsignelse for sociale medier.

På bare få sekunder på skærmen gjorde Matilde Neiva og hendes tvillingesøster et varigt indtryk og beviste, at atmosfæren på tribunerne også er en del af skuespillet. Med deres støtte til det portugisiske landshold og deres tvillingesøsterlige bånd skabte de to søstre utilsigtet et af aftenens mest delte billeder.

Julia P.
Julia P.
Jeg er Julia, en journalist, der brænder for at opdage og dele fængslende historier. Med en kreativ skrivestil og et skarpt blik stræber jeg efter at bringe en bred vifte af emner til live, lige fra aktuelle trends og sociale problemstillinger til kulinariske lækkerier og skønhedshemmeligheder.
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