På tribunen støtter denne portugisiske model sit land gennem billeder, der vækker reaktioner.

Sara Sampaio viste stolt sine landsholdsfarver frem. Den portugisiske model indtog tribunerne ved FIFA World Cup 2026™ for at støtte sit hold, Portugal. På Instagram delte hun en række billeder ledsaget af en humoristisk billedtekst – “Sæt mig på banen, træner!” – hvilket bestemt fik en reaktion fra hendes følgere.

En personlig Portugal-trøje

Til lejligheden iførte Sara Sampaio sig det fulde fanoutfit. Modellen bar en portugisisk landsholdstrøje med sit navn – "Sara Sampaio" trykt på ryggen – som hun kombinerede med jeans. Med et smil udstrålede hun en smittende entusiasme og var stolt af at støtte sit land. Et look, der var både enkelt og strålende, perfekt i tråd med kampdagens ånd.

En passioneret støtte

Ud over hendes outfit er det hendes entusiasme, der virkelig skinner igennem. "Sæt mig på banen, træner! Vamos!" skrev Sara Sampaio til billedet med et strejf af selvironik og udtrykte tydeligt sit ønske om at opleve spændingen sammen med Seleção. Hun er oprindeligt fra Portugal og har aldrig skjult sin tilknytning til sit land, som hun ivrigt støtter under store turneringer. Denne optræden på tribunen er endnu et eksempel på det.

Se dette opslag på Instagram Et indlæg delt af Sara Sampaio (@sarasampaio)

Billeder der skaber røre

Ikke overraskende udløste dette opslag en bølge af reaktioner. I kommentarerne roste internetbrugere Sara Sampaios energi og gode humør, såvel som hendes fan-lignende fremtoning. Mange nød at se hende heppe på sit hold i en festlig atmosfære. Dette bekræfter kun Sara Sampaios popularitet, da hun har millioner af følgere.

Med disse billeder fra tribunerne beviste Sara Sampaio, at hun var en af Portugals mest ivrige fans. Med sin personlige trøje, sit gode humør og sine kyndige blink charmerede hun sine fans og bekræftede, at atmosfæren på tribunerne også er en del af skuet.