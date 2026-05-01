Hun bryder reglerne: Skuespillerinden Anne Hathaway giver leopardprint et twist med en "uventet" farve.

Den 28. april 2026, under en visning af filmen "The Devil Wears Prada 2" i New York, vakte den amerikanske skuespillerinde Anne Hathaway furore ved at turde kombinere leopardprint med en lys, livlig rød farve.

Michael Kors leopardfrakken, lookets midtpunkt

Ved en filmvisning i New York valgte Anne Hathaway at gøre en leopardprintet fra Michael Kors til midtpunktet i sit look. Et statement-stykke, som hun ikke forsøgte at nedtone – tværtimod. Hun bar den fremtrædende som et stilstatement i sig selv.

Leopard og rød: uventede partnere

Under frakken afslørede hun en livlig rød skjortekjole med en diskret, fremtrædende krave, der skabte en øjeblikkeligt mærkbar lag-på-lag-effekt. På hendes fødder matchede de skarlagenrøde pumps perfekt med en mini-taske og mat læbestift. Resultatet: en silhuet, hvor to iøjnefaldende stykker sameksisterer uden at ophæve hinanden.

Det er ikke første gang, Michael Kors-frakken har vist sig. Sidste marts i Milano bar Anne Hathaway den samme frakke, denne gang kombineret med hvide jeans og træsko med Chloé-besætninger. Leopardprintet er dermed blevet en af de stilistiske tråde i hendes reklamekampagne, et signaturmærke, der kan genkendes fra by til by.

Rød, nøglefarven i 2026

Rød står til at blive den dominerende farve i 2026 – båret fra top til tå eller som et accent, er det nok til at forvandle ethvert look. I denne sammenhæng får Anne Hathaways valg en ekstra dimension: ved at parre den med leopardprint følger hun ikke bare en trend, hun støtter den. Og da rød naturligt fremkalder verdenen fra den film, hun kom for at promovere, er det stilistiske nik fuldendt.

En hyldest til Andrea Sachs

Det er svært ikke at se dette som en nik til et af hendes ikoniske looks i den første film "The Devil Wears Prada", hvor hendes karakter Andrea Sachs slentrede gennem New Yorks gader i en grøn frakke med leopardprintede reverser. Tyve år senere er cirklen sluttet: trykket er tilbage, og denne gang er det Anne Hathaway selv, der sætter de nye regler.

Kort sagt valgte den amerikanske skuespillerinde Anne Hathaway ikke bare et outfit: hun lagde grunden til et look, som vi vil se overalt til efteråret.