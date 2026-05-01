"Pose of bones": Model Bella Hadid igen i målgruppen

Den amerikanske model Bella Hadid så fantastisk ud på den røde løber ved REVOLVE-modeshowet i Los Angeles. Og alligevel, under billederne fra begivenheden, florerede onlinekommentarer rettet mod hendes fysik (skinny shaming). Bare endnu en episode af et veldokumenteret, og stadig lige så skadeligt, fænomen.

Kommentarer, der er blevet gentaget i årevis

Ordene, som nogle internetbrugere bruger under Bella Hadids billeder ved REVOLVE-modeshowet, er de samme, som vi har set i årevis under modellers opslag: "for tynd ", "skeletalt" - egenskaber, der reducerer en kvinde til hendes udseende for yderligere at nedvurdere hende. Nævnelsen af Ozempic - en medicin, der oprindeligt var beregnet til diabetikere, men som misbruges af nogle berømtheder til vægttab - bidrager yderligere til dette som en beskyldning. Disse kommentarer er under alle omstændigheder fuldstændig uberettigede.

Skinny shaming: den mindst omtalte form for body shaming

Skinny shaming er det modsatte af fedmefobi: det refererer til stigmatisering og sårende bemærkninger, som folk oplever, der anses for at være "for tynde". Det er mindre synligt end fedmefobi, som er baseret på veldokumenteret strukturel og hverdagsdiskrimination - i det offentlige rum, på arbejdspladsen og i offentlig transport. Det er dog ikke mindre skadeligt. Det nærer angst og selvhad hos de berørte og kan forværre præeksisterende spiseforstyrrelser.

Krav umulige at opfylde

Oplevelserne fra kvinder som Bella Hadid fremhæver et afslørende paradoks: aldrig at være "for tyk", og heller aldrig at være "for tynd" – under straf for at blive stemplet som "anorektisk", et udtryk der bruges som en fornærmelse, selvom det refererer til en alvorlig helbredstilstand. Disse modstridende krav illustrerer perfekt det, der er kendt som body shaming i bredeste forstand: samfundets konstante "vurdering" af kvinders kroppe i henhold til urealistiske, konstant skiftende og samtidig umulige at opfylde standarder.

De konkrete konsekvenser for mental sundhed

Normaliseringen af denne type kommentarer er ikke uden konsekvenser. Kropsdysmorfisk lidelse – dette patologiske forhold til ens udseende, meget almindeligt blandt unge kvinder – er netop drevet af denne form for konstant ekstern bedømmelse. Mental og fysisk sundhed er altid tæt forbundet, når det kommer til selvopfattelse. Og ideen om, at berømtheder er "immune" over for disse bemærkninger, fordi de er i offentlighedens søgelys, er uholdbar: mennesker forbliver mennesker, uanset deres berømmelse.

I sidste ende vil kvinder, der er "for fede", "for tynde" ... aldrig vinde på denne slagmark, fordi denne slagmark ikke var designet til, at de skulle vinde. Det eneste sammenhængende svar på disse modstridende krav er at holde op med at give dem næring – i kommentarer såvel som i samtaler.