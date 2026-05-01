Tyggegummi-rosa og en "flydende" effekt: Skuespillerinden Salma Hayek præsenterer et look, der fascinerer

Den mexicansk-amerikansk-libanesiske skuespillerinde, instruktør og producer Salma Hayek behøver ikke en rød løber for at skabe et mindeværdigt look. På Instagram delte hun en række billeder ved poolen i en bubblegum-lyserød kjole med en "flydende" effekt – og hendes følgere var blæst bagover.

En poolkjole, der passer til et palads

Beklædningsgenstanden er øjeblikkeligt genkendelig: en lang, flagrende kjole i tyggegummi-lyserød satin med en "flydende" effekt, der fanger lyset med hver bevægelse. Trekvartærmerne, V-udskæringen og den fyldige, let hængende nederdel giver ensemblet et næsten kongeligt præg – en skarp kontrast til den afslappede atmosfære, et trædæk ved poolen. En sølvdetalje i taljen tilføjer et strejf af elegance uden at tynge silhuetten ned.

Det, der gør looket særligt spændende, er dets enkelhed. Ingen smykker, ingen hæle – bare et par store sorte solbriller og minimal makeup, der afslører en skinnende manicure. Hendes mørke hår faldt naturligt i en midterskilning. Alt ved dette look virker designet til at lade kjolen tale for sig selv. Og det er præcis, hvad der virker.

Se dette opslag på Instagram Et opslag delt af Salma Hayek Pinault (@salmahayek)

Lobito og Bowie, medstjerner i serien

Billedteksten til opslaget siger lige så meget som billederne: "Hunde findes i alle former og størrelser. 🐾 Lobito er min søde, uadskillelige følgesvend. Bowie er den nysgerrige, energiske og legesyge hvalp." Salma Hayek slapper af på en lyseblå sofa med sine to hunde - Lobito, en lille hvid hund, og Bowie, en sort-hvid hvalp, der udforsker terrassen. Et afslappende øjeblik filmet med den samme ubesværede elegance som den største røde løber.

En uge med stilistiske kontraster

Dette afslappede look kommer blot få dage efter Salma Hayeks slående optræden ved den 12. Breakthrough Prize-ceremoni i Santa Monica, hvor hun bar en sort Gucci-kjole med V-hals, gulvlang slæb, blomstret blonde og pailletter, tilbehøret med diamantsmykker og en opsat frisure, der afslørede hendes naturlige grå hår. Fra glitrende sort til "flydende" pink ved vandet – den samme kvinde, to verdener, den samme mestring.

Tyggegummi-rosa, sæsonens farve

Valget af bubblegum pink er ikke tilfældigt i det nuværende modelandskab. Denne nuance, et sted mellem sukker og lys, har etableret sig som en af signaturfarverne i foråret 2026 – båret på catwalken såvel som i hverdagens garderobe. Kombineret med en "flydende" satinfinish får den en ekstra dimension: mere couture, uden at miste sin blødhed.

En flydende lyserød kjole, mørke solbriller, to hunde og en solrig terrasse: Salma Hayek har endnu engang bevist, at elegance ikke kender tid eller sted. Og at det nogle gange er ved poolen, at de mest betagende looks afsløres.