"Et netværk af gamle ungkarle": Sangerinden Alicia Keys fordømmer branchens indre virkemåde

Den amerikanske pianist og sangerinde Alicia Keys har en karriere, der strækker sig over 25 år, 17 Grammy Awards og 90 millioner solgte albums. Det er nok at sige, at hun ved, hvad hun taler om. Og det, hun fortalte Times of London, gav straks genlyd langt ud over musikverdenen.

Ord der rammer plet

I et nyligt interview med The Times of London gav Alicia Keys en skarp vurdering af musikbranchen: "Musikverdenen er ved at blive et netværk af gamle ungkarle, og alle de utrolige kvinder, der arbejder som lydteknikere og producere, får ikke en chance." Det er direkte, uforfalskede ord fra en kvinde, der har været sangskriver, komponist, producer og performer siden begyndelsen af sin karriere.

2%: tallet der opsummerer det hele

Alicia Keys stopper ikke ved kvalitative observationer; hun præsenterer en statistik: kvinder repræsenterer kun 2% af hele musikbranchen. "Jeg er producer, og vi er derude og laver en enorm mængde arbejde og opnår enorm succes – så det er chokerende, at dette tal er så lille," tilføjede hun. Denne procentdel er endnu mere slående i betragtning af, at kvindelige kunstnere aldrig har været så til stede i toppen af hitlisterne.

Ledere der tager og ikke giver

Alicia Keys fordømte også manglen på gennemsigtighed bag kulisserne: "Ingen fortæller dig disse ting. Du har at gøre med alle disse ledere og advokater, der elsker at tage deres procenter og overopkræve dig, men de siger aldrig: 'Hvordan kan vi sikre, at du er her på lang sigt?'" Denne kritik fremhæver ikke kun underrepræsentationen af kvinder, men også manglen på strukturel støtte i en branche, der profiterer af deres talent uden at investere i deres levetid.

Hendes feministiske sange: født af tvivl, ikke et manifest

Da Alicia Keys blev spurgt om de feministiske budskaber, der gennemsyrer hendes arbejde, var hun hurtig til at præcisere: "Jeg satte mig ikke for at skrive sange med et feministisk budskab, og de fleste af dem blev skrevet, fordi jeg ikke følte mig så stærk, så jeg var nødt til at give mig selv et boost for at fortsætte – men det er et tilbagevendende tema i mit arbejde ." Sange som "Girl on Fire" eller "Superwoman" er derfor ikke manifester, men snarere personlige terapiformer, der er blevet universelle.

"Hun er musikken", det konkrete svar

I stedet for at forblive vred, var Alicia Keys medstifter af "She Is the Music", en nonprofitorganisation, der faciliterer sangskrivningssessioner, mentorordninger og uddannelsesmuligheder for kvinder inden for musik. I februar 2026 afholdt organisationen sit andet årlige Women Sharing the Spotlight-arrangement, hvor Alicia Keys hyldede den amerikanske countrysangerinde Megan Moroney og hendes rent kvindelige band. "Det er én ting at banke på en dør for at blive lukket ind; det er noget andet, når nogen åbner døren og siger: 'Kom ind og vær med mig,'" sagde hun ved ceremonien.

AI, sociale netværk, kreativ ejendom

I samme samtale behandlede Alicia Keys spørgsmålet om kreativt ejerskab og det pres, kunstnere står over for i et digitalt miljø. Sammen med sin partner, den amerikanske rapper Swizz Beatz, udforsker hun nye måder at præsentere kunst og musik på uden for traditionelle systemer.

Hun anerkendte også den voksende rolle, som kunstig intelligens og sociale medier spiller, og beskrev dem som "værktøjer, der både kan understøtte og hindre kunstnerisk udtryk." Desuden blev hun i 2026 udnævnt til en af Time Magazines 100 mest indflydelsesrige personer i verden for sin indsats for at transformere den måde, musikbranchen fungerer på.

Kort sagt, med 25 års erfaring, 17 Grammy Awards og et helt netværk af kvinder at støtte, har Alicia Keys valgt at navngive det, som mange ved, men få siger. Kvinder har ret til at eksistere fuldt ud i den offentlige sfære såvel som i musikken, til at indtage deres retmæssige plads uden at skulle retfærdiggøre sig selv, undskylde eller konstant kæmpe for det, der med rette burde være deres.