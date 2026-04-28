Skuespillerinden Charlize Theron konfronterer sin fobi; hendes reaktion får internetbrugere til at grine.

Hun står frygtløst over for de værste farer på skærmen, men da hun blev konfronteret med en slange i en kasse, havde Charlize Theron en reaktion, der i sidste ende var ... meget menneskelig. Fordi ingen frygt bør minimeres, uanset hvad den måtte være. Mens scenen morede mange online, påpegede andre også, at et dyr ikke bør bruges som rekvisit til underholdning eller til at skabe opmærksomhed, hvilket rejste spørgsmål om dyrevelfærd.

En salgsfremmende udfordring, der "går galt"

For at promovere sin nye film "Apex", der har været tilgængelig på Netflix siden 24. april 2026, deltog den sydafrikansk-amerikanske skuespillerinde, producer og model Charlize Theron og hendes medspiller, den britiske skuespiller Taron Egerton, i Netflix' "What's in the Box Challenge". De to skuespillere skulle, med bind for øjnene og kun ved berøring med hænderne, identificere en genstand gemt inde i en æske. Taron Egerton gik først, følte roligt på æsken og konkluderede med sikkerhed, at det var tørret kød. Charlize Theron skulle dog opleve noget helt andet.

Så snart hun gled hænderne ned i kassen, mærkede Charlize Theron noget bevæge sig. Hun trak sig brat tilbage og gentog, at "den var levende", og trådte derefter frem for at se – og opdagede en grøn træpyton. Hendes reaktion var øjeblikkelig og ufiltreret: "F—k, mit hjerte," udbrød hun, før hun med største alvor spurgte, om et let klem på krybdyret kunne have provokeret det, og om det var sandsynligt, at det ville bide hende.

En video udgivet af Netflix, der er et hit

Denne detalje morede internetbrugerne meget: Charlize Theron så ud til allerede at have mødt en slange under den samme udfordring, og tøvede ikke med at sammenligne de to. Da Taron Egerton spurgte hende, om hun ville være villig til at holde slangen, var svaret et rungende nej.

Klippet blev hurtigt delt på X (tidligere Twitter) af Netflix' officielle konto med billedteksten: "Charlize Theron er fuldstændig vild med denne slange." Videoen spredte sig inden for få timer og udløste adskillige reaktioner: Mens nogle internetbrugere fandt scenen morsom, talte andre også om dyrevelfærd og mindede alle om, at et dyr ikke bør bruges til underholdning eller til at skabe opmærksomhed.

"Charlize Theron er fuldstændig vild med denne slange" — Netflix (@netflix) 27. april 2026

"Apex", filmen der "retfærdiggør" al hypen

I "Apex" spiller Charlize Theron Sasha, en sørgende bjergbestiger, der befinder sig alene i den australske outback, jagtet af en psykopatisk seriemorder, spillet af Taron Egerton. Filmen, instrueret af Baltasar Kormákur ("Everest", "Adrift"), varer 95 minutter uden et eneste kedeligt øjeblik. Charlize Theron producerede også projektet sammen med Chernin Entertainment. På skærmen, som i livet, udelukker styrke og mod ikke meget reel frygt, uanset hvad den måtte være.

Ud over hypen tjener denne sekvens som en påmindelse om, at ingen berømthed er immun over for de mest instinktive reaktioner. Selv de stærkeste skikkelser på skærmen forbliver dybt menneskelige i mødet med deres frygt. Mellem succesfuld promovering af "Apex" og debatten omkring brugen af dyr i denne type indhold demonstrerer Charlize Therons video i sidste ende, at en simpel udfordring på bare få sekunder kan være både underholdende og tankevækkende.