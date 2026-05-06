"En storslået kvinde": Som 76-årig viser hun sin figur frem på den røde løber

Den kinesisk-amerikanske modedesigner Vera Wang vakte endnu engang opmærksomhed ved Met Gala i 2026. Som 76-årig optrådte hun på den røde løber i et sort outfit efter eget design, tro mod hendes signaturstil. Hendes optræden vakte hurtigt reaktioner online.

Et outfit der "fremhæver hendes figur"

Til denne aften dedikeret til forbindelsen mellem mode og kunst valgte Vera Wang en meget struktureret sort kjole. Kjolen bestod af en nederdel med sænket talje, forbundet med en høj halsudskæring, med en sort bandeau-kjole under og et pufærme. Denne snit fremhævede hendes figur, især hendes barm og arme. På den røde løber turde hun at bære et dristigt outfit, "udtænkt som en sand demonstration af stil."

En kreation inspireret af modehistorien

Vera Wangs outfit var inspireret af designeren Rudi Gernreich, kendt for sine banebrydende silhuetter. Chokeren, som designeren bar, var faktisk en af hans kreationer. Kjolen refererede også til en af hans ikoniske badedragter fra 1970'erne, som nu er en del af Metropolitan Museum of Arts samling.

Mode har ingen aldersgrænse.

Dette look resonerede især med internetbrugere, fordi det sendte et simpelt budskab: mode har ingen aldersgrænse. Som 76-årig demonstrerede Vera Wang, at det er muligt at bære et stærkt og personligt outfit uden at være begrænset af de forventninger, der ofte stilles til kvinder, når de bliver ældre. Hendes udseende blev rost bredt af denne grund. Mange så hende som en fri, selvsikker og inspirerende kvinde. I kommentarerne skrev flere personer blandt andet "en storslået kvinde".

Meningerne var dog ikke enstemmige. Nogle internetbrugere kritiserede hendes udseende og anså hende for at være "for tynd" og sagde, at hun "ikke så ud til at være på sin alder", hvilket antydede, at hun muligvis havde gennemgået kosmetisk kirurgi. Andre udvidede debatten og pegede på Met Gala som "endnu et eksempel på glorificeringen af meget tynde, endda afmagrede, kroppe", hvilket fordømte en vedvarende kultur af tyndhed og manede til bekymring.

Kort sagt har Vera Wang vist sig at være en essentiel figur inden for mode. Hendes optræden ved Met Gala i 2026 er en påmindelse om, at stil hverken afhænger af alder eller konventioner, men frem for alt af den selvtillid, hvormed man bærer et outfit.