Stillet over for kritikken af sit udseende er denne skuespillerindes reaktion overraskende.

Bare få dage efter at have været mål for kritik på sociale medier, gjorde Olivia Wilde en slående optræden ved Met Gala i New York i 2026. Den irsk-amerikanske skuespillerinde, producer, instruktør og manuskriptforfatter vakte opmærksomhed med en figur, der bestemt ikke gik ubemærket hen på Metropolitan Museum of Arts røde løber.

Et svar på kritikken

Denne optræden kommer efter en kontrovers omkring hendes deltagelse i San Francisco International Film Festival, hvor nogle billeder af skuespillerinden udløste kritik af hendes fysiske udseende. Stillet over for disse vurderinger valgte Olivia Wilde at reagere med humor og selvironik på sine sociale medier.

Med henvisning til et foto taget med et fiskeøjeobjektiv sagde hun: "Se, det er et fiskeøjeobjektiv. Og jeg indrømmer: Var det min bedste vinkel? Mit bedste look? Nej. Nej, det er et overraskende billede." I stedet for at give næring til kontroversen syntes skuespillerinden at foretrække en munter tilgang, en holdning, der blev bredt rost af mange online.

Et outfit i tråd med temaet for Met Gala 2026

Met Gala 2026 fejrede i år forbindelsen mellem mode og kunst gennem udstillingen "Costume Art". Den officielle dresscode, "Fashion Is Art", inviterede berømtheder til at forvandle deres looks til ægte visuelle kunstværker. Med sin strukturerede kjole og silhuet inspireret af historiske kostumer, der er gentænkt på en moderne måde, legemliggjorde Olivia Wilde perfekt denne kunstneriske ånd. Allerede før sin ankomst delte skuespillerinden et strejf af humor på Instagram: "Forbereder sig mentalt til Met ved at øve sig i aldrig at sidde ned og aldrig at skulle på toilettet."

Se dette opslag på Instagram Et opslag delt af Michele Marie PR (@michelemariepr)

Et udseende, der har været flittigt kommenteret

På sociale medier roste mange brugere instruktøren af "Don't Worry Darling" for selvtilliden og elegansen. Flere kommentarer fremhævede også hendes valg om at reagere på kritik med humor snarere end aggression. Olivia Wilde, der allerede havde deltaget i Met Gala i 2023 i en hvid kjole udsmykket med guldbroderi, fortsætter med at skabe overskrifter lige så meget for sine modevalg som for sin håndtering af mediernes opmærksomhed.

Ved at optræde ved Met Gala sendte Olivia Wilde et budskab, der resonerede dybt hos hendes fans. Med selvironik, selvtillid og en sans for stil beviste hun, at hun foretrækker at reagere på negative kommentarer med humor og elegance snarere end kontrovers.