Som 60-årig fanger Elizabeth Hurley øjet i en glitrende kjole.

Den britiske skuespillerinde, model og producer Elizabeth Hurley tryllebandt alle ved Portrait Gala 2026 i National Portrait Gallery i London i en glitrende asymmetrisk kjole, der fremhævede hendes figur.

En spektakulær og struktureret kjole

Den 17. marts 2026 gjorde Elizabeth Hurley en fantastisk optræden på den røde løber i en figursyet kreation udsmykket med pailletter og krystaller, der kombinerede et langt ærme på den ene side med en ultrahøj slids til lårene på den anden. Et spiralmotiv indlagt ved hoften tilføjede dramatisk volumen, mens udskæringen elegant afslørede hendes ben ved hver bevægelse. Dette outfit fremhævede hendes figur med perfekt mestring af haute couture.

Tilbehør der komplementerer glansen

Elizabeth valgte også sølvfarvede plateauhæle, glitrende lyserøde øreringe og intens røget makeup fremhævet med et strejf af lyserød på læberne. Hendes slanke, skinnende hår, der var fejet ned over den ene skulder, indrammede dette glitrende look med tidløs elegance. Dette minimalistiske valg tillod kjolen at indtage scenen og forvandlede hvert billede til et ikonisk billede.

En gallafest blandt stjernerne

Begivenheden (Portrait Gala 2026), der samler mode, kunst og berømtheder for at finansiere galleriet, bød også velkommen til den britiske model og skuespillerinde Rosie Huntington-Whiteley i en dybt udsmykket lille sort kjole, den britiske skuespillerinde Kristin Scott Thomas i en lang, underspillet sort kjole, samt den britiske komiker James Corden og den britiske tv-personlighed Tamara Beckwith. Elizabeth Hurley, fotograferet hånd i hånd med Beckwith, legemliggjorde den absolutte elegance ved London-aftenen.

Kort sagt, kendt for sin Versace-kjole med sikkerhedsnåle (1994) og sine genopdagelser af arkivstykker (som en Versace-kjole fra 1999, genopfundet i 2026), dyrker Elizabeth Hurley en tidløs stil. Som 60-årig bekræfter hun sin status som modeikon og afviser aldersbaserede konventioner til fordel for et look, der altid er iøjnefaldende.