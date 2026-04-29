Platinblondt hår og en overraskende duo: Rapperen Doechii og sangerinden Lady Gaga skaber furore

Den amerikanske sangerinde og sangskriver Lady Gaga og den amerikanske rapper Doechii havde aldrig samarbejdet før – og deres første musikalske møde var en øjeblikkelig sensation. Musikvideoen til "Runway", der blev udgivet den 27. april 2026, er en visuel eksplosion, der allerede tegner til at blive et af årets mest spændende modeøjeblikke.

Et samarbejde til "The Devil Wears Prada 2"

Sangen "Runway" er med på soundtracket til filmen "The Devil Wears Prada 2", der har premiere i biograferne den 1. maj 2026. I filmen akkompagnerer sangen en scene backstage under Milan Fashion Week. Musikvideoen blev instrueret af Parris Goebel - en internationalt anerkendt koreograf og kreativ instruktør kendt for sine samarbejder med Rihanna, Justin Bieber og Jennifer Lopez, og grundlægger af The Royal Family-crewet.

Sangen nåede straks nummer et på Billboard Dance Digital Song Sales-hitlisten og rangerede i top 10 på hitlisterne over digital sangsalg og dance Streaming Songs.

Doechiis polarblonde

Det var hårforvandlingen, der skabte mest opmærksomhed på de sociale medier. Den amerikanske rapper Doechii, der normalt er kendt for sit lange, krøllede sorte hår, optrådte i musikvideoen med en "radikal" makeover: en platinhvid paryk komplet med afblegede øjenbryn. Et look, der påfaldende ligner den amerikanske sangerinde og sangskriver Lady Gagas.

Den todelte blazer: det mest omtalte look

Det mest slående øjeblik i videoen viser de to kunstnere, der bogstaveligt talt deler den samme lyserøde blazer, konstrueret til to kroppe samtidigt, hvor deres skuldre smelter sammen til én. Under blazeren bar de begge en hvid skjorte, der var knappet helt op med et sort slips – hvilket skabte den optiske illusion, at deres overkroppe var ét.

Sorte læderhandsker til halve fingre, en blank rubinrød læbestift og røget eyeliner fuldendte Doechiis look, mens begge bar de samme skulpturelle Opera-platformsko af Thom Solo.

En række af blikke

Videoen indeholder en række skræddersyede stykker tøj fra huse som LUAR, Robert Wun, Gaurav Gupta og Bad Binch Tong Tong, herunder pailletbesatte jumpsuits, der dækker hele kroppen undtagen øjne og mund - en sort til Doechii, en hvid til Gaga.

Lady Gaga vender også markant tilbage til sit neongule hår fra "Telephone"-æraen, parret med en skulpturel blå plisseret nederdel og en kegleformet hat med slør. Doechii optræder i mellemtiden i en anden sekvens med sit naturlige sorte hår under en bredskygget pink og orange fjerhat, kombineret med en sort korsetkjole med geometriske udskæringer.

To kunstnere, der drømte om at være sammen

Selvom samarbejdet er overraskende i sit omfang, stammer det fra en langvarig gensidig beundring. Doechii har nævnt Lady Gaga som "en stor indflydelse" og beskriver sig selv som "Lady Gagas største fan". Gaga fortalte i juli sidste år til British Vogue: "Doechii kommer med en pen, der føles øjeblikkeligt legendarisk. Jeg blev forelsket i hendes musik og hendes dybt personlige perspektiv." Et møde, der var uundgåeligt.

I en enkelt video beviste Lady Gaga og Doechii, at de deler meget mere end en rød blazer: en fælles vision om mode som en grænseløs legeplads. "Runway" er ikke bare en sang til en film – det er et visuelt manifest fra to kunstnere.