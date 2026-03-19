I en kjole med "optisk illusion" overrasker denne sangerinde med et dristigt look

Léa Michel
@sukiwaterhouse / Instagram

I en patchwork-kjole med "optiske illusioner" overraskede den britiske sangerinde, sangskriver, skuespillerinde og model Suki Waterhouse ved premieren på "The Drama" i Los Angeles med et "modigt" haute couture-look.

En Harris Reed-kreation åben for flere fortolkninger

Den 17. marts 2026 optrådte Suki Waterhouse på den røde løber i en skulpturel kjole. Ærmeløs blandede dette patchwork-stykke livlige farver og kontrasterende mønstre: det strukturerede korset syntes at være en samling af flere kjoler i én. Blå fjer prydede toppen, mens silhuetten omfavnede hendes figur perfekt og skabte en fængslende visuel effekt.

Minimalistisk accessories og omhyggeligt gennemtænkt makeup

Suki lod kjolen stå i centrum og tilhørte den med blot et par diskrete ringe. Hendes hår, der var sat op i en løs frisure med hendes karakteristiske pandehår og flagrende lokker, indrammede makeup, der fremhævede hendes ansigtstræk. Denne minimalistiske tilgang forstærkede outfittets teatralske effekt og forvandlede hver bevægelse til et levende tableau.

Robert Pattinson fuldender den excentriske duo

Hendes partner, den britiske skuespiller, model og musiker Robert Pattinson, stjernen i filmen "The Drama" sammen med den amerikanske skuespillerinde og producer Zendaya, spillede med i et lyserødt jakkesæt, grøn skjorte, gulstribet slips og slangeskindssko. Denne duo, der blandede "modedrama" med åbenlys kemi, tryllebandt fotograferne og legemliggjorde et perfekt synkroniseret kunstnerisk par.

Suki Waterhouses kjole, der skabte en "optisk illusion", genopfandt den røde løber som en visuel oplevelse og beviste, at sangerinden udmærker sig ved at overraske sine gæster. Det var et modeøjeblik, der kombinerede dristighed, sofistikering og en uforglemmelig demonstration af parrets forbindelse.

Jeg er passioneret omkring hudpleje, mode og film, og jeg dedikerer min tid til at udforske de nyeste trends og dele inspirerende tips til at føle sig godt tilpas i sin egen krop. For mig ligger skønhed i autenticitet og velvære, og det er det, der motiverer mig til at tilbyde praktiske råd til at kombinere stil, hudpleje og personlig tilfredsstillelse.
Gwyneth Paltrows outfit, der anses for at være "restriktiv", splitter internetbrugere

Den amerikanske skuespillerinde og sangerinde Gwyneth Paltrow vendte meget bemærkelsesværdigt tilbage til Oscar-uddelingen i 2026 med en spektakulær...

På en yacht fejrer denne olympiske gymnast sin 29-års fødselsdag i solen

På en yacht i solen fejrede den amerikanske kunstneriske gymnast Simone Biles for nylig sin 29-års fødselsdag med...

Som 44-årig ser Jessica Alba fantastisk ud i en glitrende sort kjole.

Den amerikanske skuespillerinde, model og iværksætter Jessica Alba viste for nylig sin fantastiske figur frem ved Vanity Fair...

På stranden antager denne tidligere atlet et "Baywatch"-look til genstarten af serien

På stranden teaser den tidligere amerikanske kunstneriske gymnast Livvy Dunne genindspilningen af "Baywatch" med et look inspireret af...

Denne gravide skuespillerinde trækker hoveder i en grøn kjole sammen med Margot Robbie.

Den gravide australske skuespillerinde og model Samara Weaving vakte opmærksomhed ved premieren på "Ready or Not 2: Here...

"Mørkere hår klæder hende bedre": Heidi Klum vælger en skulpturerende kjole som 52-årig

Den tysk-amerikanske model, vært og skuespillerinde Heidi Klum strålede på den røde løber ved Oscar-uddelingen i 2026 i...