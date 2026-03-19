I en kjole med "optisk illusion" overrasker denne sangerinde med et dristigt look

I en patchwork-kjole med "optiske illusioner" overraskede den britiske sangerinde, sangskriver, skuespillerinde og model Suki Waterhouse ved premieren på "The Drama" i Los Angeles med et "modigt" haute couture-look.

En Harris Reed-kreation åben for flere fortolkninger

Den 17. marts 2026 optrådte Suki Waterhouse på den røde løber i en skulpturel kjole. Ærmeløs blandede dette patchwork-stykke livlige farver og kontrasterende mønstre: det strukturerede korset syntes at være en samling af flere kjoler i én. Blå fjer prydede toppen, mens silhuetten omfavnede hendes figur perfekt og skabte en fængslende visuel effekt.

Minimalistisk accessories og omhyggeligt gennemtænkt makeup

Suki lod kjolen stå i centrum og tilhørte den med blot et par diskrete ringe. Hendes hår, der var sat op i en løs frisure med hendes karakteristiske pandehår og flagrende lokker, indrammede makeup, der fremhævede hendes ansigtstræk. Denne minimalistiske tilgang forstærkede outfittets teatralske effekt og forvandlede hver bevægelse til et levende tableau.

Robert Pattinson fuldender den excentriske duo

Hendes partner, den britiske skuespiller, model og musiker Robert Pattinson, stjernen i filmen "The Drama" sammen med den amerikanske skuespillerinde og producer Zendaya, spillede med i et lyserødt jakkesæt, grøn skjorte, gulstribet slips og slangeskindssko. Denne duo, der blandede "modedrama" med åbenlys kemi, tryllebandt fotograferne og legemliggjorde et perfekt synkroniseret kunstnerisk par.

Suki Waterhouses kjole, der skabte en "optisk illusion", genopfandt den røde løber som en visuel oplevelse og beviste, at sangerinden udmærker sig ved at overraske sine gæster. Det var et modeøjeblik, der kombinerede dristighed, sofistikering og en uforglemmelig demonstration af parrets forbindelse.