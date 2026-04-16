"Hun er skræmmende": Farrah Abrahams datter skaber debat med sit gotiske look

Sophia Abraham, datter af Farrah Abraham, en førende skikkelse inden for amerikansk reality-tv, lagde billeder op fra sin skoleballet i 2026 på Instagram. Reaktionerne strømmede hurtigt ind, både positive og negative.

Et gotisk look fra Dolce & Gabbana

Sophia Abraham valgte et helt sort outfit med en udpræget gotisk æstetik: en blonde- og læderkjole, tyk eyeliner og en næsten spøgelsesagtig hvid foundation – hvilket skabte en slående kontrast til hendes mors outfit, en tætsiddende hvid kjole prydet med krystaller og med en dyb halsudskæring. Looket inkluderede også netstrømpebukser og plateausko med leopardprint. Sophia bar også fuld gotisk makeup og en blomsterbuket bundet med en stor sort sløjfe.

Hendes mor, Farrah Abraham, organiserede alt: kjoleshopping, skønhedsdage, manicure, sko, en limousine og endda en luksushotelsuite med to soveværelser til en overnatning efter skoleballet. På Instagram opsummerede Farrah oplevelsen: "Turen for at være forælder til Sophias skoleball i 2026 var sjov! Uventet, da hun er hjemmeundervist, og ret anderledes end min egen skoleballet."

Sophia udtrykte sin taknemmelighed, mens hun kom med et legende budskab. Hun skrev på Instagram: "Jeg er så taknemmelig for min mor for at have gjort denne skoleballet til en fantastisk oplevelse. Som en, der er hjemmeundervist, forventede jeg lidt mere end bare at se på mennesker med et valgfrit dansegulv."

En debat der går langt ud over tøjet

Fans af MTV-serien, der så Sophia Abraham vokse op sammen med sin mor Farrah Abraham i "16 & Pregnant" og derefter "Teen Mom", udtrykte meget blandede reaktioner på dette look. En bruger skrev entusiastisk: "Helt fantastisk!!! Jeg ville ønske, jeg havde klædt mig sådan her til min gallafest!"

Nogle kommentarer var dog langt mindre tilgivende. Sophia Abrahams gotiske stil udløste betydelig kritik på Instagram. Denne type reaktion er ikke uden fortilfælde for familien: Farrah Abraham havde allerede mødt modreaktion, da hun lod sin datter få sin skillevæg piercet i en alder af 13. Hun svarede dengang: "Jeg foretrækker, at det gøres af en professionel under hygiejniske forhold, snarere end at min datter gør det i hemmelighed og risikerer en infektion."

Ud over kontroverserne rejser dette et bredere spørgsmål: kvinders kroppe og tøjvalg bør ikke være genstand for debat, hver kvinde er fri til at klæde sig og udtrykke sig, som hun ønsker.

I sidste ende, ud over de til tider voldsomme reaktioner, tjener denne optræden som en barsk påmindelse om, hvor nøje unge kvinders æstetiske valg fortsat bliver gransket, kommenteret og bedømt. Ved fuldt ud at omfavne sin gotiske stil engagerer Sophia Abraham sig i en form for personligt udtryk, der, uanset om man kan lide det eller ej, afspejler en generation, der er mere fri i sin overholdelse af bestemte kodekser.