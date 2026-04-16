"Hun er skræmmende": Farrah Abrahams datter skaber debat med sit gotiske look

Léa Michel
@sophialabraham / Instagram

Sophia Abraham, datter af Farrah Abraham, en førende skikkelse inden for amerikansk reality-tv, lagde billeder op fra sin skoleballet i 2026 på Instagram. Reaktionerne strømmede hurtigt ind, både positive og negative.

Et gotisk look fra Dolce & Gabbana

Sophia Abraham valgte et helt sort outfit med en udpræget gotisk æstetik: en blonde- og læderkjole, tyk eyeliner og en næsten spøgelsesagtig hvid foundation – hvilket skabte en slående kontrast til hendes mors outfit, en tætsiddende hvid kjole prydet med krystaller og med en dyb halsudskæring. Looket inkluderede også netstrømpebukser og plateausko med leopardprint. Sophia bar også fuld gotisk makeup og en blomsterbuket bundet med en stor sort sløjfe.

Hendes mor, Farrah Abraham, organiserede alt: kjoleshopping, skønhedsdage, manicure, sko, en limousine og endda en luksushotelsuite med to soveværelser til en overnatning efter skoleballet. På Instagram opsummerede Farrah oplevelsen: "Turen for at være forælder til Sophias skoleball i 2026 var sjov! Uventet, da hun er hjemmeundervist, og ret anderledes end min egen skoleballet."

Sophia udtrykte sin taknemmelighed, mens hun kom med et legende budskab. Hun skrev på Instagram: "Jeg er så taknemmelig for min mor for at have gjort denne skoleballet til en fantastisk oplevelse. Som en, der er hjemmeundervist, forventede jeg lidt mere end bare at se på mennesker med et valgfrit dansegulv."

En debat der går langt ud over tøjet

Fans af MTV-serien, der så Sophia Abraham vokse op sammen med sin mor Farrah Abraham i "16 & Pregnant" og derefter "Teen Mom", udtrykte meget blandede reaktioner på dette look. En bruger skrev entusiastisk: "Helt fantastisk!!! Jeg ville ønske, jeg havde klædt mig sådan her til min gallafest!"

Nogle kommentarer var dog langt mindre tilgivende. Sophia Abrahams gotiske stil udløste betydelig kritik på Instagram. Denne type reaktion er ikke uden fortilfælde for familien: Farrah Abraham havde allerede mødt modreaktion, da hun lod sin datter få sin skillevæg piercet i en alder af 13. Hun svarede dengang: "Jeg foretrækker, at det gøres af en professionel under hygiejniske forhold, snarere end at min datter gør det i hemmelighed og risikerer en infektion."

Ud over kontroverserne rejser dette et bredere spørgsmål: kvinders kroppe og tøjvalg bør ikke være genstand for debat, hver kvinde er fri til at klæde sig og udtrykke sig, som hun ønsker.

I sidste ende, ud over de til tider voldsomme reaktioner, tjener denne optræden som en barsk påmindelse om, hvor nøje unge kvinders æstetiske valg fortsat bliver gransket, kommenteret og bedømt. Ved fuldt ud at omfavne sin gotiske stil engagerer Sophia Abraham sig i en form for personligt udtryk, der, uanset om man kan lide det eller ej, afspejler en generation, der er mere fri i sin overholdelse af bestemte kodekser.

Léa Michel
Léa Michel
Léa Michel

Jeg er passioneret omkring hudpleje, mode og film, og jeg dedikerer min tid til at udforske de nyeste trends og dele inspirerende tips til at føle sig godt tilpas i sin egen krop. For mig ligger skønhed i autenticitet og velvære, og det er det, der motiverer mig til at tilbyde praktiske råd til at kombinere stil, hudpleje og personlig tilfredsstillelse.
Article précédent
Katie Holmes' hårforvandling med denne lange "bronde" bob skaber furore

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Katie Holmes' hårforvandling med denne lange "bronde" bob skaber furore

Efter i mange år at have droppet sit lange, mørkebrune hår, har den amerikanske skuespillerinde, instruktør og producer...

Hailey Bieber bringer den vintage leopardprintede kjole tilbage i rampelyset med en pailletbesat version.

Hun er kendt for sin rene, minimalistiske stil, men Hailey Bieber har tilsyneladende besluttet at vende siden. I...

Denne 62-årige skuespillerinde bærer en række minimalistiske strandtøj under sin ferie og skaber røre.

Den amerikanske skuespillerinde Lisa Rinna nyder sin solrige ferie med en række minimalistiske looks. Hun har fremvist en...

Hæle på fødderne, ketsjer i hånden: denne influencer skaber furore

På sociale medier er nogle få billeder nok til at udløse tusindvis af reaktioner. Dette er tilfældet med...

Nicole Kidman starter et uventet projekt om livets afslutning

Den australsk-amerikanske skuespillerinde, producer og instruktør Nicole Kidman overraskede mange ved at afsløre, at hun træner til en...

For at promovere "Dune" overrasker Zendaya med et "sandeffekt"-look.

Den amerikanske skuespillerinde Zendaya viste endnu engang sin upåklagelige stil, da hun promoverede filmen "Dune: Part Three". Ved...