Som 67-årig dropper Andie MacDowell sine ikoniske krøller til fordel for en "mere afslappet" frisure.

Den amerikanske skuespillerinde og model Andie MacDowell og hendes sølvkrøller: Det er en kærlighedshistorie, som Hollywood har fulgt i årtier. Hun nyder dog tydeligvis at lege med reglerne – og det er ikke en dårlig ting.

En afslappet hestehale til et New York-look

I midten af april 2026 optrådte Andie MacDowell på Today Show for at diskutere den fjerde og sidste sæson af "The Way Home", en serie, hvor hun spiller matriarken i en familie, der kæmper med en tidsrejsende dam. Til lejligheden byttede hun sin sædvanlige frisure ud med en lav, let rodet hestehale med et par løse lokker, der indrammede hendes ansigt. Resten af hendes look fulgte den samme afslappede æstetik: en hvid og blå stribet skjorte, brune ruskindsbukser og beige sandaler.

Det er ikke første gang, skuespillerinden har afveget fra sin signaturfrisure. I marts 2026, til Giorgio Armanis efterårs-vintershow i Milano, valgte hun en struktureret chignon inspireret af pompadouren med diskret volumen foroven og bløde bølger i siderne.

Gråt hår, der er blevet et symbol på frihed

Det, der gør hver af disse stilistiske variationer særligt betydningsfulde, er den vej, man har taget for at nå dertil. Det var under pandemien, at Andie MacDowell stoppede med at farve sit hår, en idé, der havde spiret længe, og som hendes kære opmuntrede: "Mine døtre fortalte mig, at jeg så 'badass' ud. Og det kunne jeg godt lide."

Hendes ledere var ikke overbeviste – men MacDowell stod fast og betragtede valget som et "magttræk". Hun opsummerede senere sin filosofi i et interview : "Jeg synes, det er sejt at tage ansvar for, hvor man er i livet, og være frygtløs. Det er præcis, hvad jeg gør. Jeg bevæger mig fremad i dette øjeblik uden skam, og det føles godt."

Et ikon, der inspirerer langt ud over Hollywood

Hendes managere havde rådet hende til ikke at afsløre sit grå hår, men Andie MacDowell ignorerede dem – og hun siger, at hun aldrig har følt sig mere magtfuld. "Det fik mig til at føle mig så meget mere magtfuld og komfortabel. Det fik mig til at føle mig som mig selv ... Jeg prøver ikke at være noget, jeg ikke er."

Hun pegede også på "en vedvarende asymmetri": Mens skuespillere som George Clooney hyldes for deres "sølvræv"-look, bliver kvinder, der ældes naturligt, stadig alt for ofte marginaliseret i branchen. "Det gør mig rasende. Mænd har haft så mange privilegier: at blive grå og være flotte, når de bliver ældre." Hendes indflydelse rækker dog langt ud over den røde løber.

Uanset om hun har løse krøller, en milanesisk knold eller en New York-hestehale, fortsætter Andie MacDowell med at demonstrere, at det at acceptere sin alder – og have det sjovt med den – stadig er det mest befriende valg.