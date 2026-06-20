Gisele Bündchen ser fantastisk ud i en skulpturel jakke med et spektakulært design

Den brasilianske supermodel Gisele Bündchen gør et særligt spektakulært modeoptræden. Hun poserer i en skulpturel jakke med et arkitektonisk design, der står som midtpunktet i hendes seneste photoshoot.

Et slående nyt modeudseende

Gisele Bündchen, en af sin generations mest ikoniske modeller, låner endnu engang sit image ud til et "ambitiøst" modeshoot. Fotoserien markerer en symbolsk milepæl i hendes lange modelkarriere. Shootingens kunstneriske retning genfortolker ideen om power dressing – måden at klæde sig på for at hævde sin autoritet – med en udpræget moderne tilgang, hvor den skræddersyede jakke bliver et sandt designobjekt.

En skulpturel jakke fra Michael Kors Collection

Et af de mest fremtrædende stykker i serien er en marineblå jakke fra Michael Kors-kollektionen. Langt fra den klassiske blazer skubber dette design det traditionelle snit til en sand skulpturel dimension. Stykket er kendetegnet ved sine strukturerede reverser og frem for alt ved sine skuldre, der er prydet med arkitektoniske udsmykninger, der falder ned ad armene. Gisele Bündchen bærer jakken tæt på kroppen, hvilket fremhæver skræddersyet og designerens strenge linjer.

Det mest slående element ved denne jakke er stadig skulderudsmykningen, hvilket gør den til en hybridkreation, et sted mellem beklædning og skulptur. Ved at fokusere på et sådant stykke etablerer fotosessionen en kunstnerisk retning, der blander en hyldest til klassisk skrædderi med en resolut moderne stil, i stil med de store modekampagner i 1990'erne.

En anden silhuet med en Hodakova-trenchcoat

På et andet billede fra serien genbesøger Gisele Bündchen et andet tidløst stykke tøj: trenchcoaten. Modellen, i en dyb marineblå farve, er fra det nye mærke Hodakova. Den er skåret i en tydelig 1990'er-stil og bæres åben, hvilket afslører et forklæde, der holdes på plads af et bredt sort læderbælte, og hvide boxershorts fra samme kollektion. Et par spidse sorte læderpumps fuldender dette næsten monokromatiske ensemble, som illustrerer en anderledes, mere dekonstrueret tilgang til moderne skrædderi.

Et naturligt og solrigt skønhedslook

Fra et skønhedsperspektiv valgte den kunstneriske retning for optagelsen et decideret naturligt look. Gisele Bündchen bar sine gyldenbrune bølger samlet i en elegant, wet-look knold, der fuldstændigt indrammede hendes ansigt. Hendes strålende, gyldne teint fremhævede hendes naturlige fregner. Det overordnede look, der mindede om en stranddag, balancerede perfekt den arkitektoniske stil i de outfits, hun bar.

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En gradvis tilbagevenden til modellering

Denne optræden markerer Gisele Bündchens gradvise tilbagevenden til modeverdenen. Den brasilianske supermodel har i de senere år sat en stopper for sine aktiviteter, især siden hun blev mor igen i februar 2025. Hun er nu mor til tre børn: Benjamin på 16, Vivian på 13 og en etårig søn. Hun balancerer dette meget travle familieliv med et par omhyggeligt udvalgte optrædener i modelverdenen.

Med denne seneste modeoptræden bekræfter Gisele Bündchen sin status som en essentiel figur på den internationale scene. Med den skulpturelle Michael Kors Collection-jakke med strukturerede skuldre, den gentænkte Hodakova-trenchcoat og et strålende skønhedslook beviser hun, at hendes modeaura forbliver uformindsket.