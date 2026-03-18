Denne gravide skuespillerinde trækker hoveder i en grøn kjole sammen med Margot Robbie.

Léa Michel
@samweaving/Instagram

Den gravide australske skuespillerinde og model Samara Weaving vakte opmærksomhed ved premieren på "Ready or Not 2: Here I Come" i en grøn kjole, der stolt viste hendes babymave frem.

En grøn kjole med et markant snit

Til denne visning den 16. marts 2026 prydede Samara Weaving scenen iført en pistaciegrøn bodycon-kjole med firkantet halsudskæring, prydet med en slående firkantet udskæring ved maven, der selvsikkert viste hendes babymave. Denne kreation fremhævede hendes vordende mors kurver med elegant selvsikkerhed og beviste, at moderskab nogle gange kan være synonymt med moderigtig dristighed. Den bløde, moderne grønne nuance smigrede hendes teint og fremhævede hendes figur.

Smarte accessories og et "glødende" makeuplook

Samara fuldendte sit outfit med sorte pumps med spids snude, en perlekæde, matchende øreringe og en diskret diamantring. Senere tilføjede hun en chokoladebrun trenchcoat for et ubesværet chikt look. Hendes blonde hår, stylet i en sofistikeret opsætning med ansigtsindrammede lokker, komplementerede hendes strålende makeup: rosenrøde kinder, skinnende lyserøde læber, grafisk eyeliner og knaldrøde negle.

Margot Robbie, den loyale veninde med en "boho"-stil

Begivenheden samlede to australske stjerner: skuespillerinden og produceren Margot Robbie, der var kommet for at støtte sin veninde, klædt i et boheme-sæt bestående af en karamelfarvet læderjakke over en ærmeløs sort boblekjole, sorte cowboystøvler og afslappet vintage-stemning. De to venner, strålende side om side, udgjorde en charmerende duo, der blandede graviditet med ubesværet coolness.

Graviditetsmode: Samara revolutionerer genren

Samara Weaving er kendt for sine dristige graviditetslooks – som for eksempel hendes nylige, sorte crop top – hvor hun afviser konservative stilarter for at fejre sin babymave og ser ud til at være det ultimative modetilbehør. Hendes stylist, Jordan Dorso, udmærker sig ved at forvandle moderskabet til et haute couture-modeshow.

Med denne grønne kjole med udskæring ved maven genopfinder Samara Weaving moderskabet og beviser, at graviditet faktisk kan være synonymt med den røde løber. En stil, der inspirerer og befrier vordende mødre.

Jeg er passioneret omkring hudpleje, mode og film, og jeg dedikerer min tid til at udforske de nyeste trends og dele inspirerende tips til at føle sig godt tilpas i sin egen krop. For mig ligger skønhed i autenticitet og velvære, og det er det, der motiverer mig til at tilbyde praktiske råd til at kombinere stil, hudpleje og personlig tilfredsstillelse.
"Mørkere hår klæder hende bedre": Heidi Klum vælger en skulpturerende kjole som 52-årig
På stranden antager denne tidligere atlet et "Baywatch"-look til genstarten af serien

