"Mørkere hår klæder hende bedre": Heidi Klum vælger en skulpturerende kjole som 52-årig

Den tysk-amerikanske model, vært og skuespillerinde Heidi Klum strålede på den røde løber ved Oscar-uddelingen i 2026 i en skulpturel gylden kjole, der vakte beundring for sin tidløse elegance.

En ærmeløs guldkjole

Heidi Klum valgte en stropløs guldfarvet søjlekjole, udsmykket med krystaller og vertikalt broderi, der formede silhuetten som en anden hud. Denne champagnefarvede kreation, der glimtede under blitzen, fremhævede hendes slanke figur med en struktureret top, der understregede hendes talje og skuldre.

Raffinerede accessories og glødende makeup

Heidi Klum fuldendte ensemblet med lagdelte perlekæder og et delikat korsvedhæng, der tilføjede et strejf af vintage-chic til dette moderne look. Hendes honningblonde hår, stylet i løse bølger med en midterskilning, indrammede en lysende makeup: en glødende teint, pudret pink øjenskygge og et diskret neutralt smoky eye-look, der fremhævede hendes strålende smil.

Begejstrede reaktioner: "Meget elegant!"

De sociale medier brød ud i ros: "Så elegant," "Du er en gudinde som 52-årig!" udbrød fans. Mange bemærkede også hendes lidt mørkere hår: "Mørkere hår klæder hende bedre, det lysner hendes ansigt," lød en anden kommentar. Denne skulpturelle kjole bekræfter hendes status som en rød løber-dronning, selv uden en nominering.

Heidi Klum, der var til stede på den største biografaften, legemliggjorde Hollywood-stilen med en sikkerhed, der overskrider tiden. Med denne skulpturelle gyldne kjole beviste hun, at elegance og dristighed er tidløse. Et "meget elegant" look, der høstede ros og beundrende kommentarer for hendes fantastiske hår.