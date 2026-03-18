På stranden antager denne tidligere atlet et "Baywatch"-look til genstarten af serien

Léa Michel
@livvydunne / Instagram

På stranden teaser den tidligere amerikanske kunstneriske gymnast Livvy Dunne genindspilningen af "Baywatch" med et look inspireret af serien, hvor hun poserer smilende i et rødt og hvidt outfit.

Første kig på genindspilningen af "Baywatch"

Den 16. marts 2026 delte Livvy Dunne, tidligere gymnast og influencer fra LSU, det første billede af sin rolle i "Baywatch"-genindspilningen på Instagram. Liggende på sandet holder hun manuskriptet fra optagelserne, iført røde strømpebukser og en hvid tanktop med et stort smil på læben. Billedteksten "Jeg er ikke livredder, men jeg spiller en på tv" bekræfter hendes rolle som Grace, en entusiastisk ny rekrut, som beskrevet af Deadline .

En ung og mangfoldig rollebesætning

Livvy Dunne slutter sig til:

  • Den canadiske skuespiller Stephen Amell (Hobie Buchannon)
  • Den amerikanske model Brook Nader
  • Den amerikanske skuespiller Noah Beck
  • Den canadiske skuespillerinde, model og producer Shay Mitchell
  • Den amerikanske skuespillerinde, model og sangerinde Jessica Belkin
  • Den amerikanske skuespillerinde Hassie Harrison
  • Den amerikanske skuespiller Thaddeus LaGrone

David Chokachi gentager sin rolle som Cody Madison fra den originale serie (1989-1999). Genstarten, der er planlagt til at blive sendt på Fox i 2026-2027, lover "adrenalindrevne redninger, komplicerede forhold og strandheltemod" med en ny generation.

En hyldest til arven fra "Baywatch"

Den originale serie med den amerikanske skuespiller og sanger David Hasselhoff og den canadisk-amerikanske skuespillerinde og model Pamela Anderson i hovedrollerne er fortsat en kultklassiker. Selvom der ikke er bekræftet nogen gæsteoptrædener, legemliggør Livvy Dunne perfekt den "ungdommelige" energi, som denne genoplivning lover, og som moderniserer formlen, samtidig med at dens strand- og action-DNA respekteres.

Kort sagt, Livvy Dunne starter selvsikkert genstarten af "Baywatch" og forvandler sin fortid som gymnast til et springbræt i Hollywood. Et nyt kapitel er allerede ved at blive skrevet under den californiske sol.

Jeg er passioneret omkring hudpleje, mode og film, og jeg dedikerer min tid til at udforske de nyeste trends og dele inspirerende tips til at føle sig godt tilpas i sin egen krop. For mig ligger skønhed i autenticitet og velvære, og det er det, der motiverer mig til at tilbyde praktiske råd til at kombinere stil, hudpleje og personlig tilfredsstillelse.
