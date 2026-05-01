Som 52-årig bærer Heidi Klum et strandoutfit, der varsler 2026-trenden.

Den tysk-amerikanske model, tv-vært og skuespillerinde Heidi Klum behøvede ikke en spektakulær kulisse for at fange opmærksomheden. Med ansigtet mod havet, iført en gradueret rød badedragt, tog hun denne uge kampagnebilleder, der antyder, hvordan sommeren 2026 vil se ud.

En gradientrød som midtpunkt

Heidi Klums badedragt i to dele spiller på en gradient af rød, brun og orange – en varm, solrig palet, der er ved at blive en af sæsonens nøgletrends. Med bløde bølger i håret, en gylden, strålende teint, nude læber og solkyssede kinder er der ingen overflødige accessories. Heidi Klum lader badedragten og det naturlige lys gøre alt arbejdet. Det er netop denne tilbageholdenhed, der gør looket så kraftfuldt: Når alt er perfekt koordineret uden at virke sådan, er resultatet øjeblikkeligt.

Nyt: Heidi Klum for Calzedonia pic.twitter.com/24lJHeLykN — Victoria's Secret News (@vsactu) 28. april 2026

Gradienttrenden, det vigtigste element for kystområdet i 2026

Den graduerede badedragt i to dele er i denne sæson blevet et af de mest kopierede strandlooks. Efter år med ensfarver og grafiske prints som dominerende, er blandede nuancer – fra rød til brun, koral til nude, blå til turkis – ved at indtage centrum. Det er en solnedgangseffekt, der bæres direkte på huden, og den fungerer lige så godt på landet (for Calzedonia) som i virkeligheden.

Kort sagt, Heidi Klum fortsætter med at være en af de mest eftertragtede personligheder til sommerkampagner. Dette er ikke hendes første forsøg med denne type strandfotografering – og med hendes egne ord, som hun deler i sine Instagram-stories, er dette projekt med Calzedonia blandt hendes favoritter på grund af den frihed, det giver hende til at legemliggøre billedet i stedet for blot at bære det. En nuance, der er tydelig i hvert billede.