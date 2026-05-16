Med en pink pailletbesat bralette skaber Zara Larsson et pop-look og gør furore

Fabienne Ba.
@zaralarsson / Instagram

Den svenske sangerinde og sangskriver Zara Larsson fortsætter med at hævde sin popstil med stadig mere iøjnefaldende looks. På Instagram delte hun en række billeder, hvor hun optræder i et farverigt outfit, der hurtigt fik reaktioner fra hendes fans.

Et lyserødt og glitrende look

Zara Larsson, kendt for sine livlige modevalg, har endnu engang valgt et dristigt og farverigt look. På billeder lagt ud på hendes sociale medier viser "Carry You Home"-sangerinden sig iført en pink pailletbesat bralette under en kort, åben grøn jakke. Ensemblet leger med kontrasterne mellem klare farver og skinnende stoffer, en æstetik stærkt inspireret af popkulturen fra 2000'erne, opdateret til i dag. Billederne skabte hurtigt adskillige reaktioner online, hvor mange brugere roste den energi og selvtillid, som sangerinden udstråler.

Se dette opslag på Instagram

Et opslag delt af Zara Larsson (@zaralarsson)

Zara Larsson bekræfter sin smag for popsilhuetter

Gennem årene har Zara Larsson etableret sig som en kunstner med en meget karakteristisk visuel identitet. Hendes tøjvalg afspejler ofte den musikalske verden, hun skaber, og blander pop-indflydelser, retro-detaljer og mere dristige stykker. Med denne seneste optræden fortsætter hun i denne farverige og udtryksfulde æstetiske retning.

Bralettens glitrende lyserøde farve står bevidst i kontrast til den korte grønne jakke. Hendes accessories bidrager også til denne visuelle effekt. De overdimensionerede solbriller, handsker og lysende makeup forstærker outfittets elegante og selvsikre følelse.

Et opslag der skabte mange kommentarer på Instagram

Fotoserien blev lagt op i en Instagram-karrusel med en billedtekst, der hentydede til hendes seneste musikprojekt. Zara Larsson refererede også til sin nylige tur med venner i en afslappet og festlig atmosfære. Som det ofte er tilfældet, strømmede kommentarerne hurtigt ind under opslaget. Flere følgere fremhævede balancen mellem vintage og moderne aspekter af looket, mens andre roste hendes evne til at fremvise meget visuelle items. Zara Larsson, der er en fast bruger på sociale medier, bruger ofte Instagram til at dele både øjeblikke relateret til hendes musik og mere personligt modeindhold.

En æstetik tro mod sangerens verden

Dette nye outfit stemmer overens med det image, Zara Larsson har dyrket de seneste år. Hun foretrækker ofte dynamiske, farverige silhuetter inspireret af moderne popkultur. Langt fra minimalistiske looks fokuserer hun på statement-stykker, der afspejler hendes scenetilstedeværelse og musikalske verden. Gennem denne type opslag bekræfter Zara Larsson sin interesse for mode som en forlængelse af hendes kreative udtryk.

Med sin glitrende lyserøde bralette og åbne cropped jakke vakte Zara Larsson endnu engang opmærksomhed med et dristigt og farverigt poplook. Ved at blande retro-indflydelser, statement-accessories og en lysende æstetik fortsætter hun med at hævde sin stil på sociale medier, samtidig med at hun forbliver tro mod det visuelle univers, der ledsager hendes musikkarriere.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Jeg er Fabienne og skriver for hjemmesiden The Body Optimist. Jeg brænder for kvinders styrke i verden og deres evne til at ændre den. Jeg mener, at kvinder har en unik og vigtig stemme at tilbyde, og jeg føler mig motiveret til at gøre min del for at fremme ligestilling. Jeg gør mit bedste for at støtte initiativer, der opfordrer kvinder til at stå op og blive hørt.
Article précédent
Skuespillerinden Emilia Clarke reflekterer over den prøvelse, der fik hende til at tro, at "det var enden" på hendes liv.
Article suivant
"Hun ligner en goth": Lady Gagas seneste look er kontroversielt

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

"Hun ligner en goth": Lady Gagas seneste look er kontroversielt

Til premieren på sin nye liveoptræden "MAYHEM Requiem" på The Grove i Los Angeles valgte den amerikanske sangerinde,...

Skuespillerinden Emilia Clarke reflekterer over den prøvelse, der fik hende til at tro, at "det var enden" på hendes liv.

Den britiske skuespillerinde Emilia Clarke talte følelsesladet om de alvorlige helbredsproblemer, hun stod over for på toppen af...

Som 42-årig vælger Mandy Moore en farve, der lysner brunt hår uden at ændre alt.

Den amerikanske sangerinde, sangskriver, skuespillerinde, instruktør og stylist Mandy Moore gjorde et markant optræden ved Disney Upfront i...

Som 15-årig fordømte Brooke Shields at være blevet konfronteret med et "upassende" spørgsmål under et interview.

Under et nyligt optræden i Jesse Tyler Fergusons podcast " Dinner's on Me " gentog den amerikanske skuespillerinde...

I en romantisk pastelkjole tiltrækker Sabrina Carpenter alles øjne

Den amerikanske sangerinde og sangskriver Sabrina Carpenter gjorde en slående optræden ved Dior Cruise 2027-showet, der blev afholdt...

"Den smukkeste mor": model Elsa Hosk viser sin gravide mave frem i et satin-ensemble

På Instagram delte den svenske model Elsa Hosk en karrusel af billeder, der straks begejstrede hendes følgere. Klædt...