Denne sanger overrasker fans med blegede øjenbryn.

Daniela, medlem af den amerikanske pigegruppe Katseye, vakte røre med en makeover. Den amerikanske sangerinde og danser afslørede afblegede øjenbryn under et fotoshoot i et magasin. Dette dristige træk vakte stærke reaktioner fra fans, hvilket gav delte meninger.

En mærkbar skønhedsændring

Det var til en forsidefotografering af et magasin, sammen med de andre medlemmer af gruppen, at Daniela præsenterede dette nye look. På billederne har den unge kvinde helt afblegede øjenbryn, der næsten smelter sammen med hendes teint. Et dristigt æstetisk valg, afgjort redaktionelt i stil, lysår væk fra hendes sædvanlige makeup. En detalje, der i sig selv var nok til at udløse en reaktion.

Se dette opslag på Instagram Et opslag delt af daniela avanzini (@daniela_avanzini)

Fans delte

På sociale medier mangedobledes reaktionerne, lige fra beundring til uforståelse. Mens nogle roste "et sublimt og dristigt look", indrømmede andre, at de ikke forstod dette valg, og gik endda så langt som til at kræve, at hun fik sine naturlige øjenbryn tilbage. "Et øjeblik troede jeg, at hun ikke havde øjenbryn længere," kommenterede en bruger.

Ud over individuelle smagsoplevelser og præferencer bør en kvindes krop, udseende eller æstetiske valg – ligesom alle andres – ikke være genstand for bedømmelse. At dele billeder af sig selv på sociale medier er ikke en invitation til kritik eller nedsættende bemærkninger. Alle er frie til at eksperimentere med deres stil, transformere deres udseende eller følge trends, de kan lide, uden at søge andres godkendelse. At ikke kunne lide et udseende er én ting; at bruge det som et påskud til at udløse fordømmelse eller had er noget helt andet.

Blegede øjenbryn, en trend der er ved at tage fart

Dette look er en del af en meget reel skønhedstrend. Blegede øjenbryn, som regelmæssigt ses på catwalks og i magasiner, er tiltalende på grund af deres avantgarde-natur og deres evne til at forvandle et ansigt. Ved at adoptere dette look omfavner Daniela denne "eksperimentelle æstetik", som ikke tøver med at udfordre traditionelle skønhedsstandarder.

Med sine blegede øjenbryn legemliggør Daniela (Katseye) en transformation, der fremkalder både beundring og uforståelse. Ud over dette look bekræfter denne optræden Katseyes voksende tilstedeværelse i popverdenen. Støttet af et meget aktivt fanfællesskab etablerer gruppen sig gradvist som en af sin generations kommende stjerner.